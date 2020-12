Kulmilta kuultua: Wetterhoffin jouluikkuna haastaa muut – Kanttori laulatti väkeä itsenäisyyspäivänä

Wetterhoffin jouluikkuna on oikea satumaa tonttuineen

Wetterhoffin talon väki on tänä vuonna panostanut hienon jouluikkunan rakentamiseen. Tarkoitus on ollut haastaa Stockan jouluikkuna. Samalla on haluttu kannustaa muitakin keskustan kivijalkakauppiaita panostamaan ikkunoihinsa ja sitä kautta houkuttelemaan ihmisiä keskustaan ostoksille.

Wetterhoffin myymälän jouluikkunan ovat suunnitelleet ja toteuttaneet Anja Wähling ja Marjatta Lahtinen. Kolmiosaisessa jouluikkunassa on satumaa tonttuineen ja tänä vuonna siitä voi bongata myös tonttuoven.

Kanttori laulatti naapurustoa Kaurialassa

Kanttori Sulo Kolari laulatti väkeä Kaurialassa viime sunnuntaina. Hän kutsui Eino Leinon kadun ympäristön omakotitalojen asukkaat jokaisen omalle pihalleen laulamaan joululauluja ja juhlistamaan itsenäisyyspäivää.

– Kanttori soitti kotinsa parvekkeelta urkuja mahtavasti ja toimi esilaulajana. Ei pieni sade eikä korona haitannut, tapahtumaan osallistunut Salme Komonen kertoo.

Spontaani tilaisuus alkoi Maamme-laululla ja jatkui joululauluilla. Juhlan päätti Maa on niin kaunis.

– Juhlaahan se oli, yhteisöllisyyttä, iloa ja valoa tuova sunnuntai-iltapäivä. Iso kiitos kuuluu naapurille, kanttori Kolarille.

Dalin kuulumiset jättimäisellä näytöllä

Kauneuden ja hyvinvoinnin keskus Dali Silver Star on hankkinut ikkunaansa isot ruudut, jotka ovat uusinta teknologiaa hyödyntäviä infonäyttöjä. Ikkunanäytöt ovat niin kirkkaat, että ne näkyvät kesälläkin auringonpaisteella. Yrittäjä Dalia Häggman sanoo, että nykyään kaiken pitää olla digitaalista.

– Näytöt kertovat meistä ja sisään on helpompi astua, kun tietää, mitä kaikkea me tarjoamme. Samalla autamme asiakkaita löytämään palveluita, joita tarjoamme.

Häggmanin mukaan korona-aikana on ollut aikaa uudistua ja kehitellä kaikkea uutta. Dalin tapauksessa se on tarkoittanut näyttöjen hankintaa ja verkkosivujen uudistamisen.

– Haluan olla edelläkävijä, Häggman sanoo.

Lasten piirustus- ja kirjoituskilpailussa hienoa satoa

Hämeenlinnan Lastenliitto järjesti alakoululaisille kirjoitus- ja piirustuskilpailun, jonka aiheena oli tulevaisuus. Kilpailu oli osa Lapsen oikeuksien viikon ohjelmaa. Kaikkiaan kilpailuun osallistui 92 työtä.

Kilpailu paljasti alakoululaisten salaiset pelot, rakkaat asiat ja huikeat tulevaisuuden kuvat.

Lapset pääsivät muun muassa pohtimaan omia unelmiaan ja tulevaisuuden ammatteja, suunnittelemaa ruokakoneita ja visioimaan koulupäivää vuonna 2050.

Kilpailussa nousi esiin harvinaisella lahjakkuudellaan Ester Nieminen Eteläisten koulun 5. luokalta kirjoituksellaan Äitinsä varjo – koulupäivä vuonna 2050. Lisäksi raati palkitsi ja antoi kunniamainintoja monille muillekin hienoille teksteille ja piirustuksille. Palkittujen töitä on nähtävissä www.lastenliitto.fi/hame/lapsenoikeuksienviikko.

Kilpailun tuomareina toimivat kirjailija Hanna van der Steen ja Hämeen Lastenliiton piirikoordinaattori Aino Lindqvist. Kirjapalkinnot kilpailuun lahjoitti Kirjakustantamo Karisto.

Matkailualan liikeideat saivat rahoitusta

Hämeenlinnalaiset matkailutoimialan Linkroom-rahoitushaun voittaneet yritysideat julkistettiin tiistaina.

Voittajat ovat Panu Villanen (Luontoakateemi), Torsti Nieminen (Evo Outdoor Expo), Kirsi Reinikka (Evo Outdoors Finland) sekä Tuula ja Pekka Haikkola (Iittalan Wanha Virkailija).

Yritysideoita tuli yhteensä 38, joista jatkoon valikoitui 20 hakemusta. Asiantuntijaraati jakoi 30 000 euron potin niin, että kukin voittajista sai 7500 euroa ideansa edistämiseksi.

Paikallisille uusille ideoille, yrityksille, tapahtumantekijöille ja yhteisöille tarkoitettu matkailun Linkroom-kehitysohjelma saa jatkoa ensi vuonna, jolloin finaalivaihe yhdistetään Linnan Business Turnajaisiin.

Lyseon lukiolle tunnustusta yrittäjyyskasvatuksesta

Hämeenlinnan lyseon lukio on Kanta-Hämeen vuoden YES Agentti 2020. Tunnustus on annettu merkittävästä työstä yrittäjyyskasvatuksen kehittämisessä.

Perusteluiden mukaan Hämeenlinnan lyseon lukio on rohkeasti ja ennakkoluulottomasti lähtenyt kokeilemaan erilaisia tapoja toteuttaa yrittäjyyskasvatusta ja luonut luovan yrittäjyyden linjan. Hämeenlinnan lyseon lukio on onnistunut rakentamaan yrittäjämäisen toimintakulttuurin, joka näkyy muun muassa vahvassa yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa ja uusien menetelmien kehittämisessä.

YES Agentti – yrittäjyyskasvatuksen kehittäjä -tunnustuksen on myöntänyt Valtakunnallinen YES ry yhdessä YES-verkoston kanssa. Tunnustuksen sai tänä vuonna kaksitoista toimijaa eri puolilla Suomea.