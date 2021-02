Hämeenlinnalaiset yhdistykset pähkäilevät, miten houkutella ihmisiä yhä mukaan etätoimintaan – "Tekniikkaa ei tarvitse pelätä"

Koronatilanne vauhditti yhdistysten digiloikkaa. Nyt ne painivat uuden haasteen alla.

– Nyt alkaa näkyä koronaväsymys. Tilanteen ratkeaminen on lähellä, mutta siirtyy koko ajan kauemmas, hengitysterveyden asiantuntija Matleena Aitasalo Kanta-Hämeen Hengitys ry:stä sanoo.

Luennot, vertaisillat ja pienryhmävalmennukset saatiin verkkoon suhteellisen sujuvasti. Ongelmana on ollut, miten saada toiminta kaikkien tietoisuuteen ja ulottuville.

– Markkinointi ei tavoita kaikkia, Jyrki Aaltonen Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry:stä kertoo.

Kanta-Hämeen Hengityksen jäsenistön keski-ikä on reilut 68 vuotta.

– Joukossa on hyvin erilaisia ihmisiä. Kaikilla ei esimerkiksi ole Facebookia käytössä, Aitasalo sanoo.

Muistiyhdistyksessä iso osa jäsenistä on iäkkäämpää väkeä.

– Heidän tavoittamisensa on välillä hankalaa. Kaikilla ei ole sähköpostia tai älypuhelinta, eivätkä kaikki voi tai halua opetella etäyhteyksien käyttöä. Ei siihen oikein voida pakottaakaan, Aaltonen pohtii.

Lisäksi tietoturva ja yksityisyyden suoja ovat herättäneet kysymyksiä.

– Haastavinta on ollut viedä verkkoon toimintaa, jossa ollaan oltu tietyssä paikassa kasvokkain. Osa on jättäytynyt pois, kun toimintaa ei ole voitu järjestää paikan päällä, Aitasalo miettii.

”Rohkeasti mukaan”

Aaltonen ja Aitasalo ovat kuitenkin sitä mieltä, että etätoimintaan panostaminen ja sen markkinointi kannattaa, ja että uusia ja vanhojakin aiemmin passiivisia jäseniä voi saavuttaa etäyhteyksien kautta.

– Tekniikkaa ei tarvitse pelätä. Olemme myös yrittäneet mainostaa toimintaamme ikkunassamme sekä lehdissä mahdollisimman selkeästi, Aaltonen vinkkaa.

Molemmat yhdistykset tarjoavat tarvittaessa henkilökohtaista opastusta tekniikan käytössä.

– Rohkeasti kannattaa lähteä mukaan ja ottaa yhteyttä. Opastusta saa sähköpostitse tai paikan päällä toimistossa. Apua voi ja kannattaa pyytää myös läheisiltä, he kannustavat.

Etäily on tuonut myös hyvää. Verkossa ihmiset tavoitetaan laajalta alueelta. Tekniikoista Teams, Facebook-live ja Youtube on koettu hyviksi.

– Olemme olleet positiivisesti yllättyneitä, kuinka hyvin ja rohkeasti porukka on lähtenyt mukaan. On ollut myös hauska huomata, että kun iäkkäät ihmiset ovat oppineet käyttämään tekniikkaa, he ovat olleet siitä ihan innoissaan, Aaltonen kertoo.

Yhdistykset aikovat järjestää toimintaa verkossa jatkossakin.

– Osa jäsenistä jopa toivoo, että toimintaa järjestettäisiin etänä, Aitasalo sanoo.

Ryhmiä yhteistyössä

Yhdistykset ovat lisäksi tiivistäneet yhteistyötään, jotta ryhmät saadaan toteutumaan. Kanta-Hämeen Hengitys, Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ja Hämeenlinnan Liikuntahallit järjestävät maalis-huhtikuussa Asahi-terveysliikuntapienryhmäkurssin, jota vetää Asahi Nordic C-lisenssin ohjaaja Tapio Aaltonen.

Aitasalo pohtii, että myös toiminnan sisältö on pikkuhiljaa muuttumassa.

– Jäsenistöön tulee uutta, nuorempaa polvea, joita esimerkiksi vesijumppa ja jooga eivät niin houkuttele. He haluavat hengityssairauteen tai -terveyteen liittyvää toimintaa. Asahi on hyvää terveysliikuntaa kaikille, mutta etenkin hengityssairaille.

Millä eväillä yhdistykset saavat pidettyä ihmiset mukana toiminnassa jatkossakin?

– Pyrimme tarjoamaan sellaista toimintaa, mitä ei muualta saa, Aitasalo sanoo.

Tutustuminen Asahi-ryhmään 25.2. kello 16–17 Teams-etäyhteydellä. Lisätiedot ja ilmoittautumiset: toimisto@khhengitys.fi tai 0400-164 021. Ryhmään otetaan enintään 9 henkilöä.