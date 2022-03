Yli kahdeksankymppinen Maija Mäkelä hiihtää joka päivä – Parolan Kuplapuiston 500-metrinen latu on piristysruiske asukkaille

Kerrostalon takapihan grillissä paistuu makkaroita ja termospulloissa höyryää kahvi. Tallitie 8:n asukkaat viettivät keskiviikkona talvipäivän riehaa.

– Sosiaalinen kanssakäyminen tässä on tärkeintä ja se, että saadaan ihmiset raittiiseen ulkoilmaan, talon asukas Arja Kartano sanoo.

Tallitien ja Hattulantien välisessä Kuplapuistossa on niin nuoria kuin vanhoja hiihtämässä. 500-metrinen latu on iso osa taloyhtiön asukkaiden elämää.

– Tein ladun ensin itse, mutta vuosi sitten otin yhteyttä kuntaan, joka on sen jälkeen huolehtinut asiasta. Ladulla on jatkuvasti hiihtäjiä tästä talosta ja muualtakin ympäristöstä.

Tyyli on salaisuus

Talossa asuu useita ikäihmisiä, jotka kuntoilevat säännöllisesti. 83-vuotias Maija Mäkelä kertoo hiihtävänsä talvella joka päivä.

– Käyn aamuisin kävelemässä ja ladulle menen iltahämärissä, ettei kukaan näe minun tyyliäni. Olen kauhean kiitollinen kunnalle, joka pitää ladun kunnossa, ettei meidän tarvitse kauemmas mennä.

13-vuotias Josefiina Mäkelä oli lähtenyt myös suksimaan mummunsa kanssa.

– On hyvä, että kaikenikäiset ihmiset liikkuvat ja intoa riittää, hän tuumailee.

Suomalaisten malli

Jaakko Salonen oli kynäillyt tilaisuutta varten laulunkin, jonka hän esitti yhdessä Kartanon kanssa. Muistoja Pohjolasta -kappaleen sävelmään tehdyssä tekstissä muisteltiin Kerttu ja Iivo Niskasen sekä jääkiekkomaajoukkueen urotöitä Pekingissä ja kiiteltiin paikalla ollutta Hattulan liikuntapäällikköä Jari Salmelaa ladusta.

– Aloite tuli kunnalle viime vuonna ja taisi mennä puolisen tuntia kun latu oli tehty, Salmela sanoo.

Homma hoituu kunnalta kätevästi, kun latukone liikkuu lähistöllä muutenkin.

– Talonväki on omalla aktiivisuudellaan osoittanut, että ladulle on tarvetta. Ei tarvita kuin innokkaita vetäjiä, jotka ovat valmiita tekemään vähän enemmän toisten hyväksi, niin mukavia asioita tapahtuu. Se on meidän suomalaisten malli.

Yllätys maan alla

Tilaisuudessa oli mukana myös Hattulassa hyvinvointikoordinaattorina aloittanut Mareena Laine.

– Tekemiemme epävirallisten kyselyjen perusteella voi sanoa, että Hattulassa on todella paljon innokkaita hiihtäjiä. Kunnan senioriliikuntahankkeella on viime vuosina pystytty paljon kehittämään ikäihmisten mahdollisuuksia ulkoiluun ja kuntoiluun.

Kunta onkin julkaisemassa videosarjaa, jossa esitellään seniorien tanssiharrastusta, hiihtoa, kuntosali- ja kävelyryhmiä sekä eli kylissä toimivia jumppaporukoita.

Tallitie 8:n asukkaiden aktiivisuus ei rajoitu pelkästään liikuntaan. Joka toinen viikko kokoonnutaan lauluiltaan, jossa lauletaan kaikkea mahdollista hengellisistä viisuista tanssimusiikkiin.

Taloyhtiön nimi, Sipilän kartano, viittaa alueen historiaan. Salmelalla on tarkempaa tietoa, mistä Kuplapuisto on saanut nimensä.

– Kun puistoa alettiin tekemään, maan alta löytyi kokonainen kuplavolkkari.