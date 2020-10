"Yökerhotoimintaa ei voida järjestää päiväkerhona" – Sibbe9 pani ovet säppiin, samoin Emilia Klubi

Ravintoloiden uudet anniskelurajoitukset astuvat voimaan torstaina. Niiden vaikutus heijastuu myös Hämeenlinnan yöelämään.

Sibbe9:n omistaja Tapio Kiuru pani viime viikonlopun jälkeen yökerhonsa ovet säppiin.

– Sulkeminen johtuu hallituksen määräyksistä. Yökerhotoimintaa ei voida järjestää ”päiväkerhona”, Kiuru tiivistää.

Sibbe9 on ollut avoinna kello 23:sta aamuviiteen.

– Kolme neljä viikkoa sitten, kun rummutus uusista rajoituksista alkoi, se näkyi ihmisten käytöksessä ja väkimäärät vähentyivät. Sulkeminen on ainoa vaihtoehto, kun tämä on puhtaasti yökerho. Samanlaista viestiä olen saanut myös muilta yökerhonpitäjiltä Suomessa. Se on eri asia, jos yökerhon yhteydessä on muutakin toimintaa.

Paikka pysyy kiinni toistaiseksi.

– Seuraavan kerran Sibbe9 avautuu, kun hallitus suo.

Lomautuksia tulossa

Myös Emilia Klubi sulkee ovensa. Yökerho oli auki vielä viime viikonloppuna.

– Joudumme lomauttamaan kolme työntekijää. Emilia Klubi pysyy suljettuna toistaiseksi. Katsomme, mihin tilanne muuttuu, Tawastia Groupin ravintolatoimenjohtaja Jaana Mamia kertoo maanantaina.

Café Bar Skogster ja Albertin Kellari pysyvät avoinna.

– Muutamme niiden aukioloja rajoitusten mukaisiksi. Jatkamme live-iltoja, mutta illat alkavat jo kello 20, kun ne aiemmin alkoivat kello 21. Toivomme kovasti, että ihmiset huomioisivat ja noudattaisivat turvavälejä sekä käsihygieniaa.

Hankala tilanne jatkuu

Bar Taso on ollut kiinni maaliskuun loppupuolelta asti.

– Suljimme, koska Taso on pieni ja ahdas paikka ja asiakkaat joutuisivat väkisin lähelle toisiaan. Asiaan vaikutti myös se että Taso on karaokebaari. Karaoke ja korona on vähän kyseenalainen yhdistelmä. Emme ole toistaiseksi avaamassa. Koko henkilökunta on lomautettuna, ravintolayrittäjä Sami Torvinen kertoo.

Torvinen on yrittäjänä myös Pub Pikku Eerossa, jota on pidetty avoinna.

– Siellä aukiolot muuttuvat rajoitusten mukaan. Aukioloaikarajoitukset ovat hankalia sillä etenkin viikonloppuisin juuri illan viimeisinä tunteina on tehty hyvin kauppaa. Karaoke on Eerossa ollut tauolla maaliskuusta lähtien. Laitamme nyt myös muun ohjelman toistaiseksi tauolle. Yksi tarjoilija on irtisanottu.

Uudet tilat haussa

Iskelmäbaari Sibeliuksenkadulla ei ole maaliskuussa alkaneen koronatilanteen jälkeen enää avautunut.

– Haemme parhaillaankin Hämeenlinnasta uusia tiloja ravintolatoiminnalle, ravintolayrittäjä Tomi Tulisalmi kertoo.

Rajoitukset kuitenkin osuvat yrittäjän Sandell´s -pubiin ja Iskelmäbaariin Riihimäellä.

– Kyllä tämä meidän osalta tarkoittaa yt-neuvotteluja.

Tulisalmi kummastelee rajoitusten perusteita.

– Kyllähän tämä meitä ihmetyttää, kun tartunnoista saati altistumisista ei ole faktoja ja THL:n ja sosiaali- ja terveysministeriön näkemykset eroavat täysin toisistaan. Meidän ravintoloiden kautta ei ole tiedossa yhtään tartuntaa tai altistumista. Mielestäni on turvallisempaa juhlia ravintolassa, jossa hygieniatasosta huolehditaan, kuin lähteä juhlimaan mökeille, puistoihin tai kotibileisiin.