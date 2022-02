Ystävänpäivä tuli ja meni, mutta tarvitaanko ystävyydelle oma teemapäivä?

Ystävänpäivä tuli ja meni. Parantuiko maailma edes vähän?

Aikaisemmin en ole juurikaan noteerannut erilaisia teemapäiviä.

Viime aikoina olen koettanut parantaa tapani.

Tänä vuonna pidin visusti huolen, että rakkaimmat ystäväni saivat minulta ystävänpäivänä jonkinlaisen huomionosoituksen.

Se ei suinkaan ole ollut tapanani. Sain kuitenkin jossain vaiheessa asiasta muistutuksen, jonka jälkeen päätin, että toista kertaa en samaa virhettä tee.

Lempeä ja kaupallisuutta

Mikäli kaikkitietävää Wikipediaa on uskominen, ystävänpäivä on saanut alkunsa jo antiikin Rooman aikoina, sittemmin siihen kuuluneita perinteitä liitettiin pyhän Valentinuksen päivään.

Suomessa ystävänpäivä on ollut virallisesti kalenterissa vuodesta 1996. Alun alkujaan tällä teemapäivällä on juhlistettu lempeä ja rakkautta, mutta Suomessa, toisin kuin monessa muussa maassa, tästä rakastavaisten juhlapäivästä on muotoutunut yleisemmin ystävien muistamisen päivä.

Teemapäivällä on toki kaupallinenkin puolensa, mutta onko sekään nyt niin kovin paha asia? Kyllähän me mielellämme syömme runebergintorttuja tai laskiaispullia, miksei siis myös herkkuja ystävänpäivänä.

Ystävyyden kaava

Ystävyyssuhteet muuttuvat elämän eri vaiheissa. Lapsuuden paras kaveri ei välttämättä ole sitä enää aikuisiällä.

Ihmissuhteet muuttuvat ja vaihtuvat, mutta hyvän ystävän tunnistaa siitä, että hän välittää silloinkin, kun kaikki ei ole pelkkää auringonpaistetta.

Olen huomannut, että ystävyys ei synny väkisin. Se syntyy, jos on syntyäkseen. Usein sattumalta, erilaisten kohtaamisten kautta.

En tiedä ketään, jolla ystäviä olisi liikaa.

Teemapäivä muistutuksena

Kalenteri on täynnä erilaisia teemapäiviä, eikä ystävänpäivä ole ollenkaan hullummasta päästä.

En tiedä, parantuuko maailma ystävänpäivästä tai tarvitaanko sitä, mutta hyvät ystävät ovat kallisarvoisia.

Helposti tahtoo unohtua, että ystävyys on vastavuoroista. Siksi on hyvä, että on teemapäivä, joka siitä muistuttaa.

Välittäminen on pieniä tekoja. Vaikka viesti ystävälle ystävänpäivänä.