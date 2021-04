Analyysi: Liigan ja Pelaajayhdistyksen välillä muhii lihava riita

Suomessa Liigan ja Pelaajayhdistyksen välinen sopimuskiista on jäänyt hämmentävän pienelle huomiolle.

Jos NHL-liigan ja paikallisen pelaajayhdistyksen (NHLPA) välillä ei syntyisi sopimusta, se merkitsisi työsulkua, eli sitä, että pelit jäisivät pelaamatta.

NHL:ssä työsulku on kausina 1994–95 ja 2012–13 peruuttanut valtaosan peleistä ja kaudella 2004–05 kausi jäi pelaamatta kokonaan.

Suomessa koronakaudella on riittänyt osapuolten välillä tiettyä ymmärrystä, että edetään vanhoja sopimusperiaatteita kunnioittaen, mutta asian pitkittyminen on alkanut kiristää erityisesti Pelaajayhdistyksen puolelta.

Kun Liiga on vatuloinut toimenpiteissään, on sietokyvyn kuminauha alkanut venyä.

Ja kun kuminauha venyy riittävän kauan, se ennen pitkää katkeaa.

Tähän mennessä julkisuuteen on puhuttu eri suunnilta tyypillisesti pehmoisia siitä, miten neuvotteluja on käyty hyvässä hengessä, mutta perjantain jälkeen henki on alkanut haista toisenlaiselta.

Nyt tunnelmat ovat alkaneet selkeästi kiristyä kulisseissa. On alkanut käydä ilmi, että Liigan ja SJRY:n välisissä yleissopimusneuvotteluissa on pattitilanne.

Ja kun neuvotteluissa syntyy pattitilanne – se merkitsee yleensä myös lihavaa riitaa.

Pelaajayhdistyksen – eli SJRY:n – puheenjohtaja Teemu Ramstedt ilmoitti ensimmäisenä Twitterissä, että Liigan kanssa käydyt yleissopimusneuvottelut ovat päättyneet ilman tulosta.

– Olemme lähettäneet tänään uuden vaatimuskirjeen Liigalle ja nyt myös Telialle, koskien jäseniemme kuvien ja tunnistetietojen luvatonta hyödyntämistä. Odotamme vastausta kahden viikon kuluessa, Ramstedt kirjoitti.

Sodanjulistus on tietysti vahva sana, mutta Telian mukaan vetäminen osoittaa, että ainakin Pelaajayhdistys näyttää kyllästyneen tulleensa kohdelluksi kynnysmattona.

SJRY selvensi joulukuisessa vaatimuskirjeessään, mistä Ramstedtin viestissä on tarkemmin kyse:

”Sopimukseton tilanne tarkoittaa sitä, että Liigalla tai sen yhteistyökumppaneilla ei huhtikuun 2020 jälkeen ole ollut oikeutta käyttää pelaajien kuvia tai tunnistetietoja millään tavalla. Näiden oikeudellinen käyttö edellyttää sitä, että SJRY antaa pelaajien sille suoman valtuutuksen nojalla Liigalle oikeuden siihen.”

Vaatimuskirje ei lopulta johtanut mihinkään, mikä sai Pelaajayhdistyksen näyttämään ulospäin voimattomalta.

Hetkeä myöhemmin Liiga tuli verkkosivuillaan ulos omalla tiedotteellaan, jossa se ilmoitti, että aprillipäivän kokouksessaan Liiga-seurat ovat tiedottaneet, etteivät voi hyväksyä Pelaajayhdistyksen viimeisintä esitystä sopimusehdotukseksi.

– Olemme edelleen valmiita jatkamaan neuvotteluja Pelaajayhdistyksen kanssa tai tarvittaessa paikallisesti pelaajien ja seurojen kesken., toimitusjohtaja Riku Kallioniemi totesi Liigan tiedotteessa.

Tarkoittaako Kallioniemi siis paikallisella sopimisella sitä, että HIFK:n ja vaikkapa HPK:n pelaajalla voisi olla erilaiset yleissopimukset?

Lausunto on käsittämätön, vaikka palkkoihin liittyvää paikallista sopimista koronavuonna onkin tehty.

Pelaajayhdistykselle pelaajien kuva- ja tunnistetiedot ovat neuvotteluissa tietysti arvokas vipuvarsi.

Ne ovat myös rahanarvoisia asioita. Esimerkiksi Ilta-Sanomien Liigapörssipeli vaatii Pelaajayhdistyksen luvan, koska Pelaajayhdistyksellä on liigapelaajien Pelaajayhdistykselle antama kollektiivinen ryhmälisenssioikeus.

Perjantain tiedotteet ja viestit kertovat siis siitä, että pääsiäisen viettoon ei lähdetty rauhaisissa tunnelmissa.

Molemmat osapuolet ovat riidelleet omissa nurkkauksissaan tähän saakka julkisesti esimerkiksi kokovisiirien käytöstä, joka selvästi herättää intohimoja eri nurkkauksissa.

Vaan olisiko Liigan myyntimiesten klaani ja osin kokemattoman SJRY:n johtoportaan vihdoin aika alkaa keskittyä olennaiseen?

Pudotuspelien organisoinnista ei vielä juuri tiedetä ja se, että uusi yleissopimusta on väännetty jo puolitoista vuotta, eikä juuri mitään vaikuta tapahtuneen, näyttäytyy ulospäin farssilta.

Ja yhdeltä sotkulta Liigan sekavassa kavalkadissa lisää.