HPK:n sekä Leijonien mestaruudet ja vaariksi! – Legendaarinen Juha ”Julli” Sulin teki toukokuussa melkoisen hattutempun

Tämä kevät ei hetkessä unohdu legendaarisen hämeenlinnalaishieroja Juha ”Julli” Sulinilta . Sulinille toukokuu on ollut melkoista pyöritystä mestaruusjuhlista toiseen.

Ensin HPK jysäytti huiman mestaruuspaukun Liigassa ja nyt Sulin on jälleen kultajuhlien polttopisteessä koko kansan Leijonien maailmanmestarijoukkueen fysioterapeutin ominaisuudessa.

Eikä tässä vielä kaikki. Sulin paljasti Hämeen Sanomille Helsinki-Vantaan lentokentällä Leijonien koneen juuri laskeuduttua kotimaan kamaralle, että iloiset perheuutiset tekivät toukokuusta 2019 entistä ikimuistoisemman

– Minusta tuli vielä kolme viikkoa sitten vaari. Tämä oli niin sanottu hattutemppu, Sulin hymyili.

Sulin on nähnyt jääkiekossa paljon. Hän on ollut mukana joukkueiden taustoissa esimerkiksi HPK:n voittaessa Suomen mestaruudet vuosina 2006 ja 2019 sekä Leijonien maailmanmestaruudet 2011 ja 2019.

Mikä tämän kevään Leijonista teki niin erityisen, että se pystyi kampeamaan nimekkäämmät vastustajat tieltään kerta toisensa jälkeen?

– Olen sitä miettinyt pelin jälkeiset tunnit, mutta tämä on ollut uskomaton kasvutarina. On totta, että olen ollut mukana useassa leijonaryhmässä, mutta tässä oli jotain mitä en sanoin osaa hahmottaa – mistä tuli se voima… se on minulle vielä mysteeri, Sulin aprikoi.

Useiden Suomen parhaiden huippuvalmentajien syvästi arvostama Sulin on urallaan nähnyt myös kaksi poikkeuksellista valmentajaa HPK:ssa, jotka nyt yhdessä olivat juonimassa Leijonien MM-kultaa päävalmentajana ja apuvalmentajana.

Jukka Jalosessa ja Antti Pennasessa hän näkee paljon yhtäläisyyksiä valmentajina.

– Auktoriteettityyli on heillä sellainen, että pelaajat kunnioittavat heitä ja haluavat pelata heille. Sellainen molemminpuolinen luottamus on pääasia, Sulin arvioi.

Nähdäänkö Hämeenlinnassa vielä jonkinlaiset MM-kultabileet?

– En ole vielä asiasta tietoinen, mutta ehkä me jotain keksimme. Kyllä tämä oli sen verran kova jytky. Kun lähdimme matkaan Antin kanssa HPK-juhlien jälkeen vähän uupuneenakin, emme tienneet mitä tuleman pitää. Kyllä tämä oli hieno retki, Sulin sanoittaa.

