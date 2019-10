HPK:n taannoisen pelaajakasvatuksen hedelmiä kerätään nyt maajoukkueessa

Hämeenlinnalainen juniorijääkiekkoilu on nähnyt myös parempia päiviä. Niitä elettiin silloin, kun valmennuspäällikkönä aikoinaan toimivat ensin Sami Sauren ja sitten Timo Lehkonen. Se, että Petteri Nikkilä saa tulikasteensa Leijonissa nyt peräti...

Hämeenlinnalainen juniorijääkiekkoilu on nähnyt myös parempia päiviä. Niitä elettiin silloin, kun valmennuspäällikkönä aikoinaan toimivat ensin Sami Sauren ja sitten Timo Lehkonen. Se, että Petteri Nikkilä saa tulikasteensa Leijonissa nyt peräti Karjala-turnauksessa ja entisiin Kerhon pelaajiin kuuluva Juuso Vainio on myös mukana Jukka Jalosen valitsemassa joukkueessa, on merkki siitä, joskus HPK:n piirissä tehtiin asioita oikein läpi…