HPK:n urheilujohtaja mahdollisista lisävahvistuksista: “Jäädytämme tilannetta”

HPK tiedotti tiistaina tehneensä vuoden jatkosopimuksen 29-vuotiaan laitahyökkääjä Janne Tavin kanssa. Tavi hankittiin pudotuspelikevättä silmällä pitäen HPK:n riveihin helmikuun siirtotakarajalla Mikkelin Jukureista.

Tavi pelasi runkosarjan lopun kahdeksan ottelua ilman tehopisteitä, mutta pudotuspeleissä hanat aukesivat ja hyökkääjä oli kuudella maalillaan mestaruuden voittaneen HPK:n paras maalintekijä.

HPK:n urheilujohtaja Mika Toivola sanoo, että Tavi ei suoranaisesti ole Calgary Flamesin kanssa NHL-sopimuksen tehneen Eetu Tuulolan korvaaja. Toivola näkee Tavin monipuoliseksi pelaajaksi, jota joukkue ensi kaudella tarvitsee.

– Emme hae yhdellekään pelaajalle korvaajaa, siitä ajattelumallista olen yrittänyt päästä eroon. Katsomme mitä joukkue tarvitsee tapauskohtaisesti, eivätkä nämä asiat mene aina yksi yhteen, Toivola sanoo.

Toivolan mukaan Tavin kanssa neuvoteltiin jo toukokuun lopusta alkaen.

– Olin varannut rahaa Tavin jatkosopimukseen. Se tietysti velottaa pelaajabudjettia, mutta siihen oli myös varauduttu eikä se tyhjentänyt kassaamme, Toivola luonnehtii.

HPK:lla on tällä hetkellä 28 pelaajasopimusta, joiden joukossa on riittävän terävää kärkeä mutta tässä vaiheessa myös tukku kysymysmerkkejä.

– Meillä on 28 pelaajasopimusta, mikä on määrällisesti paljon. Ennakko-odotuksia tietysti on, mutta varmuudella ei voi vielä sanoa kuinka moni kykenee pelaamaan CHL:ää. Harjoituspelit näyttävät suuntaa, Toivola arvioi.

HPK ei Toivolan mukaan ole aktiivisesti tekemässä peliliikkeitä siirtomarkkinoilla heinäkuun aikana.

– Jäädytämme nyt tilannetta siihen saakka, kunnes olemme harjoitelleet enemmän ja pelanneet harjoitusotteluita. Tällä hetkellä ihmiset ovat lomilla ja markkinat aktivoituvat taas elokuun alkupuolella.

Tavin jatkosopimuksen yhteydessä HPK ilmoitti purkaneensa sopimuksen yhteisymmärryksessä 21-vuotiaan hyökkääjän Jaakko Kuusiston kanssa. Kuusisto pelasi HPK:ssa 30 liigaottelua, joissa hyvinkääläinen sai kasaan tehot 2+1=3.

Toivolan mukaan Kuusistolle ei löytynyt sopivaa roolia ensi kauden joukkueessa.

– Aika selkeästi meiltä tuli viesti, että peliaikaa ei ole juurikaan luvassa. Koskaan ei voi sanoa ei koskaan ja jätimme mahdollisuuden miettiä asiaa. Nyt tilanne on se, että hän jatkaa toiseen joukkueeseen, Toivola kommentoi.

HPK:lla on edelleen sukanvarressa rahaa lisävahvistuksille. Toivolan mukaan pelaajia on mahdollista tutkailla niin Suomesta kuin ulkomailtakin.

– Sopiva määrä ulkomaalaispelaajia on hyvä olla, koska he tuovat toisenlaista elämää ja näkökulmaa. Ei siis ole missään nimessä poissuljettu vaihtoehto, että seuraava pelaaja olisi ulkomaalainen, Toivola sanoo.

Toivola alleviivaa, että haluaa katsoa tarkkaan mitä syksyn harjoitusottelut näyttävät nuorten pelaajien osalta, mikäli uusia vastuunkantajia löytyisi omasta takaa.

Toivola ei kuitenkaan halua mainita nimiä niiden osalta, joilta hän odottaa tason nostoa.