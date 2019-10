HPK:n uusi hankinta jäi ihmettelemään TPS:n päätöstä siirtää hänet syrjään – ”Jäi auki mistä jäi kiikastamaan”

HPK:n uusi puolustaja Santeri Lukka esittäytyi paikalliselle kiekkomedialle perjantaina HPK:n medialounaalla.

Lukka saapuu Hämeenlinnaan kriisiseura TPS:stä, jossa Lukan siirto herätti paljon kysymyksiä – myös Leijona-paidassakin esiintyneessä puolustajassa itsessään.

– Edellisessä ottelussa tuli pelattua isot minuutit Mikkelissä – sitten siirrettiin yhtäkkiä yllättäen kokoonpanosta sivuun. Jäi vähän auki, että mistä jäi kiikastamaan, Lukka kertoi.

Lukka pelasi vielä TPS-paidassa Jukureita vastaan joukkueensa toiseksi suurimmat peliminuutit (22.44) 2. lokakuuta, mutta sen jälkeen porilaislähtöistä puolustajaa ei enää turkulaisten kokoonpanossa nähty.

– Se oli valmennuksen ja urheilujohdon päätös, että näin tapahtui. Vedin siitä sitten omat johtopäätökseni. Olin valmis katsomaan muuta paikkaa ja tämä ovi aukesi.

Tapahtuneesta Lukka ei kuitenkaan ole katkera vaan katsoo jo eteenpäin.

– Joskus tällaisia ratkaisuja tulee ja paikka vaihtuu. Koen, että HPK on hyvä paikka minulle. Syystä tai toisesta tie siellä tuli päätökseen.

Lukka myöntää, että siirtyminen Turusta alkukauden tappiollisuuden ja katsomoon siirtämisen jälkeen Hämeenlinnaan on vapauttanut voimia. Lisäksi media on seurannut ankaralla otteella turkulaisten toimintaa.

– Se on selvää, että olotila ei ollut joukkueen keskuudessa hyvä, kun tappioita tuli ja oli kaikenlaista hässäkkää. Se tietysti heijastuu jo joukkueeseen. Olin jo vähän ulkopuolinen pidemmän aikaa. Kansi on kuitenkin osaltani nyt kiinni ja keskityn tähän, Lukka sanoo.

Lukka sanoo pitävänsä siitä, että HPK:ssa pelataan yhteistyön jääkiekkoa.

– Turhaa sitä on kuitenkaan harmitella. Nyt täytyy vain tuoda paras Santeri Lukka tänne ja mennä eteenpäin. Tuntui, että jo ensimmäisen pelin aikana vahvuuteni tulivat jo paremmin esiin HPK:ssa kuin mitä ne olivat tulleet Turussa puolentoista vuoden aikana.

Lukka tuntee kaudelta 2014–15 HPK:n valmennusta jo entuudestaan. Jukureissa tahtipuikkoa tuolla kaudella heiluttivat Kerhon päävalmentaja Antti Pennanen ja valmennukseen kuuluva Timo Turunen.

Pennasen johtamassa valmennuksessa Lukka voitti tehoillaan 11+27=38 Mestiksen puolustajien pistepörssin. Kauden päätteeksi Jukurit voitti Mestiksen mestaruuden ja Lukka palkittiin Mestiksen parhaana puolustajana.

– Mikkelin ajoilta on hyviä kokemuksia ja olin innoissani, että kiinnostusta osoitettiin. Pennanen on huippuvalmentaja, jota arvostan todella paljon, Lukka sanoo.

Lukan saapumisen myötä HPK:n puolustuksen kärkiviisikko on selkeä ja tasoltaan Liigaan paperilla vahva.

Kun nimilistaa lukee – Lukka, Petteri Nikkilä , Niklas Friman , Elmeri Eronen ja Arto Laatikainen – voi jo kysyä, onko Kerhon puolustuskalusto jopa parempi kuin mestaruuskaudella.

Tällä kaudella vakituisesti liigavalmennukseen liittynyt Juuso Nieminen ei kuitenkaan halua lähteä tähän pohdiskeluun mukaan.

– Vaikeaa se on verrata. Nyt kun Santeri tuli mukaan saimme ensi kertaa jokaiseen pariin left-right -kätisyydet jokaiseen pakkipariin. Santeri tuo paljon vaihtoehtoja ja syvyyttä puolustukseen, Nieminen pohtii.

– Voimme nyt jakaa peliaikaa paljon tasaisemmin pelin aikana ja nyt puolustus kestää jonkun loukkaantumisenkin, kun profiilipuolustajia löytyy enemmän.

Tuorein Kerho-vahvistus onkin nyt uudessa ympäristössä intoa täynnä. Alkuvaiheessa Lukka on harjoitellut ja pelannut KalPaa vastaan Petteri Nikkilän parina.

– Tiedän, että pystyn pelaamaan tässä sarjassa hyvällä tasolla. Se vastuu otetaan mikä sieltä annetaan, Lukka sanoo.

HPK ja Lukka joutuvat kovaan puntariin lauantaina, kun Hämeenlinnaan saapuu viime kevään finaalivastus ja sarjakakkonen Kärpät. Ottelu on myös oululaisten kannattajaryhmä EtäKärppien 15-vuotisjuhlaottelu. HäSa

Kommentti: Paradoksi nimeltä TPS

Kun katsoo HPK:n puolustuksen kärkipuolustajia, näkee nopeasti miten Kerho on onnistunut hyödyntämään TPS:n ongelmia seuratasolla.

Loistavaa alkukautta pelannut Elmeri Eronen, kapteeni ja puolustuksen kantava voima Niklas Friman sekä epäilemättä tulevaisuudessa paremmin HPK:ssa kuin TPS:ssä pelaava Santeri Lukka ovat HPK:n puolustuksessa tukirankoja.

On kummallista ajatella, miksi he kaikki eivät pelaa TPS:ssä menestyksellä. Käytännössä, jos heistä olisi pidetty kiinni, niin voisi olla.

Mutta samalla paradoksaalista ja TPS:n urheilutoiminnan viimevuotisesta tasosta kertoo myös se, että he tuskin olisivat niitä pelaajia, joita he nyt ovat, jos he pelaisivat TPS:ssä.

Kun Santeri Lukka sanoo, että hän on innoissaan päästessään pelaamaan nyt uudessa seurassaan yhteistyön jääkiekkoa – ja miten jo yhdessä pelissä hän sai vahvuutensa enemmän näkymään kuin Turussa puolessatoista vuodessa – se kertoo paljon HPK:sta. Valitettavasti vieläkin enemmän se kuitenkin kertoo TPS:stä.

Sekin on muuten kummallista ajatella, miten esimerkiksi johtamisgurun maineessa, ihmisläheisyydestä puhuvan TPS:n hallituksen jäsen Erkka Westerlundin organisaatiossa pelaajat, kuten Lukka, eivät edes tiedä miksi heidät laitetaan syrjään.

Sanatkin ovat tekoja, mutta teoilla sanat punnitaan.

Samuel Savolainen