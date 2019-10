Ilveksen urheilujohtaja teki Liigassa SE-tason pikapotkuennätyksen – ”Onnetonta kompurointia”

Seitsemän runkosarjaottelua.

Niin kauan kesti Ilveksen Timo Koskelan pinna uutena seuran urheilujohtajana, kunnes hän antoi uudessa pestissään potkut maailmanmestari- ja suomenmestarivalmentaja Karri Kivelle.

Kaikki alkukauden lupaavat merkit ovatkin vaihtuneet kaaokseksi, vaikka murheellisen päävalmentajapotkuhistorian omaava Ilves voittikin avausottelunsa uuden päävalmentajan Jouko Myrrän johdolla.

Oliko päätös sitten Koskelan oma vai seurajohdon, ei jääkiekkoanalyytikko Petteri Sihvosen mukaan Koskelan kannalta ei oikein ole hyviä vaihtoehtoja. Joko Koskela on ollut kynnysmatto tai sitten hän on hätiköinyt, jos ei ole nähnyt tilanteeseen mitään muuta ratkaisua.

– Jos hän on tehnyt päätöksen naiiviuspäissään, se on arveluttavaa. Jos ei ole, sekin on väärin. Nyt Koskela joutuu toivomaan, että voi, kun tästä seuraisi jotain hyvää. Se on heikko tilanne, johon ajautumista ei voi kuin ihmetellä. No, peli näyttää miten Myrrän käy, Sihvonen paukuttaa.

Kiekkokiukaalla pohditaan myös ex-pelaajanimityksiä urheilujohtoon – anteroniittymäkiä, jarikorpisaloja, tobiassalmelaisia, timokoskeloita ja kumppaneita – jotka ovat aiheuttaneet kaaosta liigaseuroissa. Mistä se kertoo? Ja missä asioissa uudet urheilujohtajat ovat epäonnistuneet? Entä ketkä saavat Kiukaan kehut osakseen?

– Se on nuori ammattikunta ja se ei ole isossa kuvassa kehittynyt vielä riittävälle tasolle. Kovin monella paikkakunnalla, jossa on keltanokkia urheilujohtajana, valta on pysynyt urheiluasioissa silti seurajohdoilla. Se on tuntumani näistä, Sihvonen sanoo.

Kiukaan lauteilla pohditaan myös Tapparan ennätyksellistä alkukauden virettä.

– Tällä hetkellä Tappara on paras yhdistelmä sitä, mitä suomalaisessa jääkiekon piirissä on pelin suhteen tapahtunut, Sihvonen toteaa.

Mutta minkä reunaehdon Kiekkokiuas asettaa Jukka Rautakorvelle Tapparan alkukauden dominoinnin jatkumiselle kevättä silmällä pitäen?

Ja entä miksi ihmeessä Kiekkokiuas asettaa ”median jalkapuuhun” Susijengi-luotsi Henrik Dettmannin Ylellä nähdyn kolumnipurkauksen jäljiltä tällä kertaa osittain itsensä?