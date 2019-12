Juuse Saroksen aika NHL:ssä lähestyy – "Jokainen peli pitää ansaita"

Maalivahti Juuse Saros toivoi kausiennakossa enemmän peliaikaa Nashville Predatorsin maalinsuulla NHL-liigassa ja tavoite on toteutunut.

– Kesällä sain hyvin treenattua ja ladattua akkuja ja samoin training camp meni hyvin. Tavoitteena on ollut viedä taas omaa peliä eteenpäin ja sitä kautta ansaita lisää pelejä, Saros kertoo.

Erityisesti viime aikoina hän on pelannut paljon, vaikka ykkösmaalivahti Pekka Rinne ei ole ollut loukkaantuneena.

Marraskuun kuuden ottelun tappioputkessa Saros vaihdettiin kolmesti kesken pelin Rinteen tilalle ja 37-vuotiaan ykkösvahdin tilastosaldo oli hämmästyttävän heikko: 6,92 maalia ottelua kohti ja torjuntaprosentti 76,9.

Rinteen tavaramerkkinä on aiemmilla kausilla ollut, että yhtä huonoa ottelua on seurannut usein huippupeli. Nyt se ei toteutunut.

Tappioputki katkesi, kun Saros torjui kaksi voittoa divisioonan kärjessä olevasta St. Louis Bluesista ja molemmissa peleissä Saros valittiin ottelun tähdistöön.

Kuudesta viimeisimmästä pelistä HPK-kasvatti on pelannut neljä ottelua.

– Ei tässä mitään ihmeempiä käänteitä peluutuksessa ole ollut, ihan peli kerrallaan mennään. Meille on sanottu, että jos pelaa hyvin, niin saattaa päästä pelaamaan tuolla tavalla peräkkäisiäkin pelejä. Jokainen peli pitää ansaita, Saros kuvailee tilannetta Hämeen Sanomille.

– Tietenkin tuo oli ensimmäinen kerta, kun olen päässyt noin useasti pelaamaan, ja hyvältähän se tuntuu, pääsee paremmin rytmiin kiinni. Viime peleissä olemme pelanneet joukkueena hyvin, taisteluilme on ollut kohdallaan ja oma pelaamiseni on tuntunut myös hyvältä.

Pohjois-Amerikan medioissa on alettu pohtia, onko Juuse Saroksen aika alkamassa Nashvillen maalinsuulla ohi Pekka Rinteen. Ykkösvahdille tuli pisin pelitauko sitten vuoden 2008, kun loukkaantumisia ei huomioida.

Hieman pidemmän huilin jälkeen palattuaan maalinsuulle Rinne torjui nollapelin viime viikonloppuna.

The Athletic-lehden haastattelussa Rinne korosti, että Saros on pelannut todella hyvin ja on ainoastaan reilua, että tämä on saanut enemmän peliaikaa.

– Olen täysin sinut sen kanssa, Rinne totesi.

24-vuotiaalla Saroksella alkoi viides kausi Pohjois-Amerikassa ja kahdella edellisellä kaudella NHL-pelejä kertyi runkosarjassa 26 ja 31.

Rinne puolestaan urakoi maalinsuulla 59 ja 56 ottelua sekä pääosan pudotuspeleistä. Huippukausillaan hän pelasi kaikkiaan jopa yli 80 ottelua.

Kun kolmannes tämän kauden runkosarjasta on takana, Rinne on pelannut 16 ja Saros 14 ottelua.

– Alkukaudesta nojasimme Rinteeseen, mutta Saros on pelannut erittäin hyvin viime peleissä. Meillä on yhä suunnitelma heitä varten ja kun peräkkäisinä päivinä on pelejä, hyödynnämme rosteriamme enemmän, päävalmentaja Peter Laviolette kommentoi Nashville Postin haastattelussa.

Runkosarjaa on vielä paljon jäljellä ja viimeistään kevään pudotuspelit ratkaisevat marssijärjestyksen, jos Nashville niihin yltää. Tällä hetkellä joukkue on tasaisessa sarjataulukossa pudotuspeliviivan alapuolella.