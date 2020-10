Kärppien joukkueessa koronavirustartunta – HPK:n ensi tiistain ottelu siirtyy

Kärppien joukkueen jäsenellä on todettu koronavirustartunta, jonka seurauksena koko joukkue on asetettu karanteeniin. Liiga tiedottaa, että sairastunut joukkueen jäsen on ollut sivussa joukkueen toiminnasta 14. lokakuuta lähtien flunssaoireiden vuoksi. Koronavirustestin tulos varmistui perjantai-iltana, jolloin Kärpät pelasi KalPan vieraana Kuopiossa. KalPa voitti ottelun luvuin 5–1.

Pohjois-Pohjanmaan sairaaanhoitopiiri on todennut joukkueen altistuneen koronavirukselle ja Kärpät on karanteenissa 24. lokakuuta asti.

Liiga on konsultoinut Pohjois-Savon sairaanhoitopiiriä KalPan joukkueen mahdollisen altistumisen osalta. Asiantuntijoiden mukaan altistumista ei ole tapahtunut ja joukkue voi jatkaa toimintaansa normaalisti. HPK kohtaa KalPan lauantaina Pohjantähti-areenassa ja ottelu voidaan pelata tiedotteen mukaan kello 17 Hämeenlinnassa.

Kärppien karanteenin vuoksi HPK:n pelireissu Ouluun tiistaina 20. lokakuuta siirretään myöhempään ajankohtaan. Uusi ottelupäivä julkaistaan myöhemmin.