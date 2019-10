HPK kaatoi Sportin, Puustiselta veret seisauttava osuma – "Ei ihme, että hänet varattiin NHL:ään"

HPK saapui Vaasaan vain voitto mielessään, teki tarvittavan ja hankki itselleen kolme sarjapistettä vieraskentältä taskuun tasapainoisella esityksellä.

Kerhon vahvassa avauserässä nähtiin myös yksi kauden veret seisauttavimmista viimeistelyistä, kun Valtteri Puustinen vei ensin Sport-pakki Kristian Tuohilammen totaalisen vipuun ja veivasi huimalla taidonnäytteellä jalkojen välistä kiekon yläkulmaan ohi Sport-vahti Stefan Steenin .

Puustinen sanoo, ettei ollut etukäteen päättänyt mitä tilanteessa tekisi.

– En oikein tiedä mistä se tuli – jostain selkärangasta varmaan. Treeneissä olin kokeillut tuota ja nyt se siirtyi peliin jäälle, Puustinen kertoi.

Puustisen kehityskäyrä sojottaa rajusti ylöspäin. Viime kauden piste-ennätys (13) on nyt jo paperia, kun kautta on pelattu 17 ottelua. Puustinen on takonut alkukauteen jo tehot 7+7=14.

– Viime kausi antoi jo paljon itseluottamusta ja se on näkynyt nyt alkukaudella, Puustinen arvioi.

HPK:n päävalmentaja Antti Pennasen mielestä itseluottamus on seurausta Puustisen entistä ammattimaisemmasta lähestymisestä lajiin.

– Huikea oli maali. Nopeasti nuoret ottavat askeleen eteenpäin, jos ovat ottaakseen. Hän on ottanut kiinni urheilijan elämästä ja se näkyy nyt tuossa. Hän on erinomainen pelaaja, hyvä luistelija ja erittäin taitava. Hän on menossa hyvään suuntaan, enkä ihmettele, että hänet varattiin NHL:ään, Pennanen arvioi.

Aina Puustisen ura ei ole kuitenkaan ollut silkkaa voittokulkua. KalPasta Puustiselle ei B-junnuikäisenä löytynyt pelipaikkaa, mutta se oli HPK:n onni.

– Käsittääkseni näin se meni. Hän tuli B-junnuissa HPK:hon ja vähitellen alkoi kasvaa. Kun näin häntä A-junioreissa, ihastuin pelaajaan. Hyvä, että hän jäi HPK:hon, hänestä olivat muutkin kiinnostuneita, Pennanen paljasti.

Toisessa erässä Sportin Niklas Nevalaisen joutuessa istumaan jäähyaitioon kaksiminuuttista kiinnipitämisestä, HPK:n nokka ei kauaa tuhissut ylivoimalla.

HPK:lta nappihankinnaksi kauden aikana osoittautunut Cody Kunyk lapioi aloitusvoitosta kiekon Elmeri Eroselle , joka puolestaan siirsi pelivälineen tykkiään laulattaneelle Jere Innalalle 2–0 -maalin arvoisesti.

Osuma jäi myös ottelun voittomaaliksi.

Muuten toinen erä oli Kerholle vaikea. Kesken kauden KalPasta paluumuuttajana Sport-nuttuun värvätty Ari Gröndahl kavensi – mutta lohtu jäi laihaksi, sillä se oli viimeinen kerta kun Sport-kädet nousivat kohti Kuparisaaren kattoa maalin merkiksi.

– Avauserässä oli paikkoja tehdä enemmänkin maaleja. Toinen erä oli oikeastaan katastrofi, Pennanen lausui.

Viimeisen naulan Sport-arkkuun vasaroi kolmannen erän loppuun kokenut Arto Laatikainen kauden avausmaalillaan. Kolmannessa erässä HPK hoiti homman kotiin nöyrästi puolustaen.

– Kolmannessa tehtiin se mikä piti. Hyvä alivoimapelaaminen oli tänään tärkeää, Pennanen mietti.

Kolmella pisteellä oli HPK:n kannalta arvokas merkitys myös sarjataulukossa, sillä se nousi yhdeksänneltä paikalta seitsemänneksi. Sport puolestaan jatkaa edelleen Liigan hännänhuippuna.