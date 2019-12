Kiekkokiuas: Asenteet jääkiekon taklauskeskustelussa puhuttavat – ”Etiikan on muututtava”

Jääkiekossa on puhuttu viime ajat jälleen intensiivisesti päähän kohdistuneista taklauksista. Keskustelu kuitenkin harvoin siirtyy siihen, mitä jääkiekossa pitäisi tehdä.

Kiekkokiukaalla toistetaan oma kanta asiaan.

– Avojään taklaukset pitäisi jääkiekossa lopettaa ja kenties pitäisi siirtyä jopa naisten jääkiekon sääntöihin. Niin peli muuttuisi turvallisemmaksi. Myös eettinen muutos täytyy tapahtua jo palkkauspolitiikassa. Meillä on tiedossa pelaajia, jotka viljelevät tällaista likaista peliä. Jos sääntöjä ei vielä muuteta etunenässä, ei ainakaan palkattaisi näitä ”ihmiskuulia”.

Jääkiekkon verkkomedia Jatkoaika julkaisi hiljattain listan, jossa jääkiekon mielipidevaikuttajien painotuksia jaettiin kahteen jakolinjaan. Niihin, jotka korostavat Jatkoajan näkemyksen mukaan ”painotusta taklaajassa ja taklaamisen tarpeellisuuden kyseenalaistamisessa” ja niihin, jotka korostavat ”taklauksen vastaanottamista, sen harjoittelemista ja taklausten merkitystä lajin omaleimaisuudelle”.



Se herätti erityisesti jälkimmäiseen porukkaan jakautuneissa toimittajissa vastaryöpyn sosiaalisessa mediassa.

– Sitä voisi kutsua säikähdykseksi. Ne koirat älähtivät, joihin kalikka kalahti. Tuntuu kuin he ikään kuin häpeäisivät sitä, mitä ovat julkisuuteen sanoneet suusanallisesti tai kirjoittaen. Jollain tapaa tuntuu siltä, että kun tietty yhteiskunnallinen eetos on siirtynyt sille puolelle, että taklaamisessa on jääkiekossa ongelma, he ehkä kavahtivat että heidän nimensä on tuolla, jääkiekkoanalyytikko Petteri Sihvonen arvioi.

Sihvosen mukaan ei voi enää olla niin, että ohjaava tekijä näkemyksille julkisuudessa on oma vietti sille mitä jääkiekossa halutaan nähdä.

Ne kun ovat lopulta makuasioita, mutta pelaajien terveys ei ole makuasia.

– Harkittuani ja punnittuani yhteiskunnallista ja pelillistä puolta, olen muuttanut itse omaa kantaani. Olin ajatellut asioita kertakaikkisen väärin ja laji-itsekeskeisesti. Ikään kuin nämä pelaajat, jotka ovat valmiita uhraamaan jopa terveytensä, olisivat minun kaipaamaani lajia ja viihdettä varten. Miten väärässä olinkaan. Siksi myös ymmärrän näiden henkilöiden hätää ja parkua, mitä nyt on nähty.

***

Kiekkokiukaalla puhutaan siitä, että päähän kohdistuneiden taklauksiin liittyvässä keskustelussa on kaksi ongelmaa ylitse muiden. Ensinnäkin se, että keskustelu siirtyy päähän kohdistuneista taklauksista niiden vastaanottamiseen liittyvään keskusteluun.

Toiseksi nyt tuntuvat keskustelevan kaikki muut paitsi päättäjät, joilla olisi valtaa tehdä muutoksia.

Lisäksi keskustelun ison kuvan taso ei päätä huimaa.

– Jos keskusteluun osallistutaan sillä tasolla, että vaikkapa kaikkia vaaroja ei saada pois, se on nollatasoa. Kyllä ammatti-ihmisten ja toimittajien pitäisi edes jotain yrittää saada keskustelussa linjatuksi.

Lisäksi puhutaan eri mielipidevaikuttajien toimesta, että Suomessa ei osata ottaa taklauksia vastuuta vaikka NHL:ssä – jossa iso osa maailman parhaista pelaajista pelaa – tulee jatkuvasti päävammoja päähän kohdistuneiden taklausten seurauksena.

– Kun tuli Patrik Puistolaan tullut päähän kohdistunut taklaus, tuli taas somessa se perinteinen spontaani reaktio. Esimerkiksi Antti Mäkinen, hävetköön mies, hänen mielestään Twitterissä (Panu Miehon) taklaus ei osunut päähän. Satoja ja jopa tuhansia otteluita selostanut kaveri ei näe, että kiisattomasti osuu päähän ja selittelee, että ensin osui vartaloon. Se on väärä tapa keskustella, jos nuori Puistola makaa verta valuvana jäässä ja on senteistä kiinni ettei tule aivovammaa, Sihvonen lataa.

– Syvässä nämä tunnepitoiset ”karalahtelaiset” kannat ovat miten tätä jääkiekkoa muka pitäisi pelata. Ne kannat vaikuttavat tuhansiin ihmisiin. Pelissä on niin paljon muitakin ulottuvuuksia. Ei pitäisi olla lajissa niin, että aggressiota ja sitä mikä on vaarallista, pidetään myyntivalttina.

***

