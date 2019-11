Kiekkokiuas: Leijonien valmennuksessa suuri oppi Suomi-kiekolle – ovatko Kärppien ja Pelicansin valmentajavalinnat hittejä vai huteja?

Jääkiekkoanalyytikko Petteri Sihvonen kirjoitti turnauksen jälkeen Hämeen Sanomiin, että Leijonien päävalmentaja Jukka Jalosen pelikirja on johtava koko maailmassa monipuolisuudessaan.

Nyt Sihvonen on vielä hurjempi arviossaan.

– Ehkä turhaan lievensin sillä sanalla ”monipuolisuudessaan”. Objektiivisesti katsottuna se on johtava pelikirja koko maailmassa, Sihvonen paukuttaa Kiekkokiukaan lauteilla.

Sihvosen mielestä myös Leijonien valmennustiimi Antti Pennasen ja Mikko Mannerin kautta saattaa olla jopa kaikkien aikojen paras. Sihvosen mielestä se sisältää opin myös muille.

– Paljon on myös kyse siitä, että mukana on myös niin huikeat apuvalmentajat. Pelitaktisesti ei mikään muu vedä vertoja tälle tiimilleni, eikä nyt vedetä edes kotiinpäin. Leijonissa tilanne on optimaalinen ja se sisältää oppitunnin kaikille muille, kuten Jokereille, Sihvonen sanoo.

– Jalosellakaan ei aina ole täydellinen valmennustiimi ollut kuten Jokereissa. Jos ajattelemme Jokereiden valmennustiimejä mitä ne ovat nyt ja Erkka Westerlundin kanssa. Lähetän tässä terveiset Jokereihin Jari Kurrille ja Janne Vuoriselle: Miksi Jokerit ei panostaisi siihen, että heillä olisi Suomen paras tai toiseksi paras valmennustiimi?

Kärpät tiedotti tuoreeltaan, että Mikko Mannerin jälkeen Mannerin apuvalmentaja Lauri Mikkola ottaa päävalmentajan tehtävät haltuunsa.

– On hyvä kysymys, että mihin pelilliseen leiriin Mikkola kuuluu? Mehän olemme olleet katsomassa, kun Mikkola on valmentanut. Kun hänellä on ollut oma valta päättää, miten joukkue on pelannut, se on ollut aika voimakkaasti pystysuunnan jääkiekkoa. Paljon kiekkokontrollia ei ollut, luotettiin hyviin yksilöihin ja ”annettiin poikien pelata vaan”, Sihvonen sanoo.

– Menemättä liiallisuuksiin, sillä Kärpillä tulee olemaan hyvät pelaajat, kun Mikkolan vuoro tulee, mutta tulemme seuraamaan tarkkaan Mikkolaa.

Pelicansin kohdalla sen sijaan pohditaan onko seurassa mitään punaista lankaa toiminnalleen vai valitaanko valmentajia vain sieltä täältä puikkoihin.

Iltalehti uutisoi taannoin, että Tommi Niemelä on Pelicansin päävalmentaja ensi kaudella.

– Punaista lankaa ei ole. Nyt ei tule edes peli ensimmäisenä mieleen vaan se, että johtamisotteella siirrytään äärestä toiseen kun siirrytään Petri Matikaisen, Pasi Nurmisen ja Ville Niemisen kautta Tommi Niemelään. Matikaisen harjoituksissa jos vielä vähän tapeltiinkin, niin kun olemme seuranneet Niemelän vetämiä treenejä nuorisomaajoukkueissa siellä sitten hymyiltiin ja tunnelma oli leppoisa. Ei sillä ole tekoa mitä taas aiemmin on ollut, Sihvonen sanoo.

– Tekisi mieli sanoa että mennään oikeaan suuntaan, mutta en uskalla sanoa sitä kun on Lahdesta kyse. Mahtaakohan tälle valmentajalle jo edes löytyä tuki? Niemistähän on roikotettu 1+1+1 -sopimuksellaan miten sattuu.

