Kiekkokiuas: Liiga-pomojen kriisiviestintä rakoilee rajusti – mutta pakottaako koronatauot laittamaan Valko-Venäjän MM-kisat viimeistään pakkaan?

Jääkiekon SM-liiga pakotettiin aikaistetulle joulutauolle koronaviruspandemian ajauduttua leviämisvaiheeseen eri maakunnissa. Kun tartuntatautitilanne on levinnyt äkillisesti ovat myös päätökset olleet äkillisiä.

Mutta mitä tilanteesta pitäisi ajatella? Voidaanko kausi läpiviedä? Pitäisikö Valko-Venäjän MM-kisat viimeistään nyt laittaa pakkaan? Mitä johtopäätöksiä Liigan olisi hyvä miettiä?

Esimerkiksi puheenjohtaja Heikki Hiltunen tuoreeltaan kommentoi MTV:llä Liigan tulleen yllätetyksi kansankielellä sanoen housut kintuissa.

KooKoon Sakari Välimaa puolestaan parahti, että ”on tullut tässä pikkuhiljaa selväksi, että Suomen valtio ei arvostaa p*skan vertaa urheilua, liikuntaa ja kulttuuria muuta kuin veronmaksajana.”

– Näkökulmani on, että Liigan pitäisi pystyä muodostamaan jonkinlainen yhteinen viestintälinja. Niin ettei siellä yksilöt esiinny julkisuudessa ikään kuin omien kykyjensä mukaan. Niin niitä möläytyksiä tulee. Mutta tietysti kun puheenjohtaja on käynyt vähän turhan kuumana, se on valunut alaspäin, Petteri Sihvonen sanoo.

