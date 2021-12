Kiekkokiuas: Mitä syyskausi kertoi Liiga-seurojen iskukyvystä – ja mitkä asiat korostuvat kevään ratkaisuissa?

Tuoreimmassa Kiekkokiuas-podcastissa paneudutaan Petteri Sihvosen ja Samuel Savolaisen voimin jääkiekon olympiaturnaukseen, joka koki lässähdyksen NHL-pelaajien jättäessä kisat sivuun pahentuneen koronatilanteen vuoksi. Millaisia vaikutuksia sillä on Leijonien kannalta?

Lähetyksessä kerrataan myös Liigan syyskauden opetuksia seurojen vetäytyessä hetkeksi joulun viettoon. Kenellä on eväitä muuttaa keväällä voimasuhteita ja miksi? Kuka on suurin ennakkosuosikki ja kenellä on mahdollisesti edessä vaikeuksia?

Tervetuloa lauteille!