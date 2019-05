Kiekkokiuas: Petteri Sihvonen varoittaa Leijonia pelillisestä sudenkuopasta Ruotsi-trillerin alla – “Siitä voi tulla pahaa jälkeä”

Jukka Jalosen johtama leijonalauma kohtaa torstai-iltana Ruotsin puolivälieräottelussa, jonka voitolla on tietysti valtava merkitys. Pelin henki on selvä: Voittaja menee mitalipeleihin ja tappio tarkoittaa siirtymistä laulukuoroon.

Puolivälieräottelu perinteisesti ollut Suomessa onnistuneen turnauksen ja epäonnistuneen turnauksen erotus, joten turnausformaatin mukaisesti nyt ratkeaa kaikki.

Molemmat joukkueet lähtevät puolivälieriin tilanteessa, jossa kenraaliharjoitukset menivät rapsakasti vihkoon: Suomi hävisi Saksalle ja Ruotsia nöyryytettiin Venäjän toimesta.

– Olen eri mieltä Jukka Jalosen kanssa, kun puheli vähän epämääräisesti siitä, että jotkut pelaajat lipsuivat, en kyllä nähnyt edes sitä. Mutta siitä Jaloselle on nostettava hattua, että peli-identiteetti on pysynyt johdonmukaisena. On voitettu omalla peli-identiteetillä ja on hävitty omalla peli-identiteetillä, Petteri Sihvonen sanoo.

– Minä jo nyt tietyllä tapaa tarkasteltuani prosessia, annan Suomelle jo turnauksesta isossa kuvassa hyvän arvosanan, kävi miten kävi. Nyt ei ole sählätty pelisuunnitelmilla. Nyt kun formaatti on, että pelistä poikki, joten ratkaiseeko jokin pomppu sitten suunta tai toiseen, se on eri juttu. Tappionkin kanssa voi sitten suomalainen jääkiekko nähdäkseni elää.

Pieniä nyanssimuutoksia on kuitenkin nähty. Välillä turnauksen edetessä hyökkäysalueen hyökkäyspelissä on näkynyt korostuneemmin paikanvaihtelua, joka Sihvosen mukaan on riskialtis pelitapavalinta.

– Ruotsi riiston saatuaan, sillä henkilökohtaisella taidolla, voi saada aikaan pahaa jälkeä. Suosittelisin perinteistä mallia hyökkäysalueen hyökkäyspelissä, mutta jos valmennustiimi päätyy toiseen ratkaisuun… toivotan onnea. Jos käy niin, että peli ei menekään Ruotsin juoksutuksen mukaan, silloin puolestaan he kaipaisivat enemmän rakennetta. Sitä ei ole asettaa yhtä vahvasti kuin Leijonilla. Siinä on Leijonien iskun paikka, Sihvonen toteaa.

