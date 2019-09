Kiekkokiuas-podcast: Liigan taklauskohun totuus on kestämätön – ”Jääkiekkoa vaivaa eettinen alennustila”

Kuluvaa liigakautta on varjostanut runsaat sääntöjen vastaiset päähän kohdistuneet taklaukset, joista on jaettu pelikieltoja ja toisaalta myös jätetty jakamatta pelikieltoja. Kiekkokiuas palaa podcast-muodossa tämän aiheen äärelle – ja avaa myös jääkiekon tapahtumaketjuja miksi nykytilanteeseen on päädytty.

– Aivan oleellista on nyt pohtia, miten pelistä saadaan riittävän turvallista, oikeastaan muuta ei tarvitse edes miettiä. Asiaa ei voida johtaa makuasioiden lähtökohdista, siitä, millaista jääkiekkoa joku ”vanhan liiton mies” siellä ja täällä fanittaa ja haluaa nähdä vaikka rinnalla saattaa olla elämänmittaisia tragedioita aivovammojen muodossa, jääkiekkoanalyytikko Petteri Sihvonen sanoo torstaina julkaistavassa jaksossa.

Se, halutaanko kovia avojään taklauksia nähdä, on makuasia, mutta aivovammat eivät ole.

Kuuntele koko jakso tästä:

Kiekkokiukaalla hämmästellään, että kiekkokeskusteluun on lipsahtanut vastuutonta puhetta, jossa taklatun vastuuta korostaessa päähän taklattu on tehty syylliseksi ja taklaajasta on käytännössä tullut uhri.

– Lajin totuus on kestämätön. Nyt on voimissaan ajattelu, jossa pelaajaa pidetään gladiaattorina, jonka leijona voi syödä. Siinä ajattelussa voitto ja tappio on korotettu jumaliseen asemaan, ja siinä ajattelussa ei ole niin väliä, meneekö polvia, käsiä, jopa aivoja, Sihvonen sanoo.

– On ihan turhaa puhua onko vaikka neljä vai kuusi peliä liikaa. Jos katsotaan historiaa ja näitä pidetään kovina tuomioina, mitä tämän tason sanktiot ovat viime kädessä kitkeneet? HIFK:n Ville Varakas sai 4+2 peliä pelikieltoa ja heti päähän kohdistuneita taklauksia tuli roppakaupalla seuraavilla kierroksilla lisää. Lisäksi liigajohdossa asiaa vähätellään ja puhutaan lähinnä niiden tilanteiden hyväksi jotka eivät etene edes kurinpitokäsittelyyn. Se on onnetonta, urheilutoimituksen esimies Samuel Savolainen jatkaa.

Sihvonen nyökkää.

– Eihän se niin voi mennä, että ollaan huolissaan heistä, jotka ovat lainausmerkeissä tehneet ”jääkiekkorikoksen”. Se on aivan nollakeskustelua eikä edistä tämän pelin turvallisuutta. Tätä koko keskustelua vaivaa eettinen alennustila, Sihvonen tokaisee.

Mutta mitä jääkiekossa pitäisi tehdä? Onko liigajohto täysin munaton tekemään linjauksia? Ketkä saavat keskustelussa kiitoksia, entä ketkä rajun löylyn? Missä piileksii pelaajayhdistyksen uusi puheenjohtaja Sean Bergenheim? Kuka joutuu tällä viikolla ”median jalkapuuhun”?

Esimerkiksi näihin kysymyksiin vastataan tuoreimmassa Kiekkokiuas-podcastissa.