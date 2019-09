Kiekkokiuas-podcast: Sihvonen vastaa Erkka Westerlundin koviin väitteisiin – “Tämä on vale tai sitten hän on aivan pihalla”

Kiekkokiukaan debyyttijaksossa käsitellään isosti muun muassa Erkka Westerlundin uutuuskirjaa, jossa Westerlund käsittelee esimerkiksi suomalaista jääkiekkoperhettä koetellutta kulmikasta suhdettaan pitkäaikaiseen työpariinsa Raimo Summasen.

Lisäksi Westerlund käsittelee kohtaamaansa mediakritiikkiä, jossa osansa saa myös jääkiekkoanalyytikko Petteri Sihvonen.

Sihvonen ei kuitenkaan ymmärrä sitä, miksi Westerlund väittää että ei ollut tehnyt muutoksia päävalmentajakaudellaan Torinon olympialaisiin 2006, jolloin Leijonat saavuttivat hopeaa.

– Kaikki kirjassa meni siihen asti ihan hyvin, kunnes Westerlund väittää, että Itävallan MM-kisoissa ja Torinossa olisi pelattu samalla pelitavalla. Nyt täytyy melkein vetää happea tässä, mutta tässä on kaksi vaihtoehtoa: Tämä on vale tai sitten Westerlund on jääkiekosta aivan pihalla, Sihvonen täräyttää.

– Löydän toki lieventävämmänkin ilmaisun, ehkä tämä on mediapeliä. Voin todistaa aukottomasti, että Itävallassa 2005 ja Torinossa 2006 pelattiin eri pelikirjalla. Kirja kokonaisuudessaan oli hieman yritysvalmennusuraan tähtäävää konsulttipuhetta – ja oikeastaan pettymys.

Kiekkokiuas tarkastelee myös TPS:n tilannetta, jossa kulttipelaaja Jonne Virtasen ja seuran välillä oleva selkkaus on saanut aikaan suuria otsikoita. Kiuas tarkastelee TPS:n tilannetta kuitenkin myös laajemmissa silmänaloissa.

– Tilanne kutsuu nyt puoleensa tällaisia oireita ja seurauksia, kun seuran tilanne on sekaisin. TPS:n sekaannus on houkuttanut tämän tapahtuman. Olisiko joku hyökännyt Hannu Jortikan aikana valmentajan kimppuun? Ei. Jotenkin vaikuttaa nyt siltä, että katastrofi kolkuttelee nyt TPS:n ovelle, Sihvonen ruotii.

Kuuntele Kiekkokiuas-Podcastin ensimmäinen osa tästä: