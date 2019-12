Kiekkokiuas: Rantautuvatko jääkiekon Me Too -paljastukset Suomeen? – ”Traumoja on varmasti olemassa”

Kiekkokiuas-podcastissa keskustellaan tällä viikolla jääkiekon Me Too -aiheesta ja Liigan ratkaisusta kiristää päähän kohdistuvien taklausten sanktioita. Lisäksi jokaiselle liigajoukkueelle jaetaan joululahjatoiveita.

NHL:n suunnalla monet nimekkäät valmentajat ovat ajautuneet tikunnokkaan erilaisten paljastusten jäljiltä. Ilmiötä on kutsuttu myös jääkiekon Me Too -ilmiöksi. Esimerkiksi Calgary Flamesin luotsi Bill Peters sai paljastusten jälkeen jo potkut.

Mutta onko aihe rantautumassa Suomeen? Onko paljastuksia luvassa esimerkiksi suomalaisvalmentajista?

Voisivatko paljastukset edesauttaa esille nousseen jääkiekon ”alakulttuurin” puhdistamista?

– Varmasti niitä traumoja on Suomessakin. Mutta olemme vielä odottavassa tilassa. Monista eri ilmiöistä moni voisi ottaa etuoton. Niillä, joilla ei ole sydän ja sielu puhdas, toivovat, että pääsisivät aiheesta vähällä. Olisi, parempi että asianosaiset itse tulisivat esiin, Petteri Sihvonen sanoo.

Suomessa on noussut jääkiekon liepeillä tirkistelijäkohua esiin, mutta se on painettu erilaisista tutkimuksista huolimatta enemmän tai vähemmän villaisella.

Lisäksi esimerkiksi Jokereiden ja HIFK:n syyskuun 2012 välisen ottelun järkyttäviä tapahtumia ei ole koskaan juurta jaksain asianomaisten toimesta julkisesti avattu.

***

Entä mitä mieltä Kiekkokiukaalla ollaan Liigan linjauksista päähän kohdistuvien taklauksien suhteen? Ovatko ne riittäviä toimia asian kitkemiseksi? Mitkä voisivat olla seuraavia linjauksia? Ketkä voisivat olla Liigan asiantuntijaryhmään oikeita henkilöitä?

Entä pitäisikö asiantuntijaryhmässä pelaajien, tuomareiden ja valmentajien lisäksi olla mukana myös tutkijoita?

– On aivan oleellista, että lääkärit ja tutkijat – joilla on faktaa – ovat asiantuntijaryhmässä mukana.

Entä millaiset joululahjatoiveet Sihvos-pukki lähettää jokaiselle liigaseuralle?

Kuuntele Kiekkokiuas, niin tiedät.