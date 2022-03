Kiekkokiuas: Rene Faselin niljakas veljeily puhuttaa – mutta miksi IIHF ja Kummola havahtuu siihen vasta nyt?

Kiekkokiuas pureutuu tuoreeltaan Rene Faselin ympärillä vellovaan kohuun. Faselin on uutisoitu ottaneen vastaan pesti KHL-sarjassa, mutta Fasel itse on kiistänyt sopimuksen. Faselia on Suomessakin osoitettu sormella, mutta onko todella niin, että Suomen kiekkopomot voivat pestä kädet osallisuudestaan Venäjään ja Faselin valtakauteen.

Miten esimerkiksi IIHF:n monivuotinen Kalervo Kummola voi jälkijättöisesti ihmetellä Faselin toimia, vaikka Fasel on ollut kallellaan itään jo pitkään? Onko silloin oltu lähietäisyydellä tehtävien tasalla?

Tyytyykö Jokerit KHL:ään myymässä ollut Harry Harkimokin vain pesemään käsiään ja pitämään suunsa supussa?

Lisäksi Kiekkokiuas keskustelee Kari Jalosen pestistä Tshekin päävalmentajaksi. Muuttuuko kansainvälisen jääkiekon voimasuhteet Tshekin kannalta parempaan suuntaan?

Tervetuloa lauteille.