Kiekkokiuas: Tapparan koronatoiminta on suomalaisen jääkiekon uusi tyhmyysennätys – tämän vuoksi Patrik Laineen suorittaminen on NHL:ssä "alle kaiken tason"

Ilta-Sanomat uutisoi tiistaina, että Tapparan urheilujohtaja Jukka Rautakorpi oli ohjeistanut kaksi positiivisen koronatestin antanutta ja eristyksiin määrättyä oireetonta A-junioripelaajaa luistelemaan omatoimisesti Hakametsän harjoitushalliin.

Kiekkokiukaalta ei heru pienintäkään ymmärrystä Tapparan täydelliselle piittaamattomuudelle.

– Siinä on tehty uusi tyhmyyden ennätys, että aikuiset ihmiset ovat yhyttämässä ja järjestämässä koronapositiivisille todetuille urheilijoille tässä olosuhteessa harjoitusmahdollisuuksia, Kiekkokiukaan Petteri Sihvonen puistelee.

– Isossa kuvassa tämä on seurausta siitä, että jääkiekko on lasketellut ykköslajina kymmeniä vuosia ja se on tuonut mukaansa suunnatonta pöyhkeyttä.

Kiekkokiuas lataa myös lahjomattomat näkemyksensä pöytään esimerkiksi Patrik Laineen tarpomisesta Columbuksessa, Ässien hämeenlinnalaisen kehitysjohtajan Tommi Kerttulan sakoista ja Olli Jokisen uutisoidusta valmennustiimistä Jukureissa.

