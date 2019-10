Kiekkokiuas: Valitaanko TPS:n tuleva urheilujohtaja Erkka Westerlundin leiristä? – ”Pahaa pelkään”

Kiekkokiuas palaa tuoreimmassa podcast-jaksossaan uusien ja osin vanhojen aiheiden pariin. Nyt puhutaan kuitenkin HPK:sta, vakioaiheeksi jatkuvasti uusien härdellien myötä TPS, Jääkiekkoliiton nuorisomaajoukkuevalmennus ja seurojen pelikulttuuri.

TPS:n uusimmassa käänteessä urheilujohtaja Antero Niittymäki lähti koska ei sanojensa mukaan voinut toimia haluamallaan tavalla. Nyt uutta urheilujohtajaa etsitään TPS:n hallituksen jäsen Erkka Westerlundin johdolla työryhmän kanssa, johon kuuluu mm. pelaajatarkkailija Tomi Kallio.

Kuuntele jakso kokonaisuudessaan tästä:



Myös kokenut turkulaisvalmentaja Hannu Jortikka on antanut kovan löylyn TPS:n ”suhmuroinnille”.

– Jortikalle pisteet ulostulostaan. On perusteltua pohtia, että kootaanko myös tulevaisuuden mies ”omista miehistä”, pahaa pelkään. Kuten Jortikka sanoo, Westerlundin toiminnan jälkeen voidaan olla pahasti solmussa vielä. Tilanne on sellainen, että laji ja peli karkaavat siellä TPS:stä pahasti, kun siellä mietitään omia hyötyjä kukin vuorollaan, Sihvonen avaa.

– Kun urheilujohtaja nimetään, on tarkasteltava tarkkaan mistä leiristä tulee. Jos se on westerlundlaisesta leiristä, niin toisaalta voi ajatella, että tämä nykyinen leiri on saanut TPS:n tähän jamaan. Miten se korjausliike sieltä sitten lähtee?

Ketkä voisivat tulla kyseeseen TPS:n urheilujohtajaksi, tai ketkä olisivat oletettuja kandidaatteja Westerlundin leiristä? Mitä mieltä Kiuas on HPK:n tilanteesta, Santeri Lukan hankinnasta ja onko HPK-pakisto jopa kovempi kuin mestaruuskaudella? Mitä tulee ajatella HPK:n b-juniorivalmentajan potkuista?

Mikä Kiuas ajattelee Jääkiekkoliiton nuorisomaajoukkueiden valmentajakiertosysteemistä? Millaisia johtopäätöksiä voi vetää siitä, että HIFK on taas ajautunut pelaajamarkkinoille? Missä seuroissa on pelikulttuuria ja missä ei?

Entä kuka lävähtää Median jalkapuuhun?

Kuuntele, niin tiedät.