Jääkiekko on ottanut imagoonsa iskuja korona-aikana. On alkanut paljastua karuin esimerkein, miten jääkiekkotähdet ja -johtajat, joita on nostettu jalustalle joka alan asiantuntijoina, eivät ehkä olekaan ajattelultaan aivan niin korkeatasoisia kuin on haluttu ajatella. On nähty kuinka Juhani Tamminen on puhunut miten diktaattorimaisin ottein maataan alistava Valko-Venäjän presidentti Aleksandr Lukashenkoa on ”kova kiekkomies”. On kuultu kuinka…