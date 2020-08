Kommentti: Kiekkomiehet nolaavat itseään

Luulisi, että 10 miljoonaa ihmistä Valko-Venäjällä ansaitsisivat edes aitoa demokratiaa muistuttavan tilanteen ja maan johdon. Kerrankin kun se on lähellä, ei tarvita Juhani Tammista kertomaan, että "veli-Lukashenko" on ihan kiva kiekkomies, kirjoittaa Hämeen Sanomien urheilutoimituksen esimies Samuel Savolainen.

Jääkiekko on suomalaisten keskuudessa suosituin urheilulaji ja Leijonat vetää enemmän kansaa puoleensa kuin mikään muu urheilutuote.

Suomalaisia jääkiekkovaikuttajia on kuitenkin syytetty toisinaan myös siitä, että lajin parissa ollaan kyllä hyviä keksimään yhteiskunnallisesti vaikuttavia fraaseja ja esittämään lumepuhetta arvoistaan, mutta lopulta rahan edessä päädytään nöyristelemään ja olemaan puuttumatta todellisiin ongelmiin.

Viime viikkoina jääkiekkomiesten päästessä ääneen, moni on joutunut hieraisemaan silmiään, miten irti todellisuudesta jääkiekkomiesten kommentointi Valko-Venäjän tilanteeseen on ollut. Valko-Venäjän olisi tarkoitus isännöidä jääkiekon MM-kisoja 2021. Kisat ovat saaneet osakseen paljon kritiikkiä.

Suurin syy siihen on 26 vuotta vallassa ollut Euroopan viimeisenä diktaattorina pidetty Aleksandr Lukashenko, joka on alistanut kansaansa usein eri tavoin autoritaarisen hallintonsa voimin. EU ei ole tunnustanut Valko-Venäjän presidentinvaalien tulosta ja maassa on meneillään valtava mielenosoitusten aalto.

Suomalaisilta kiekkovaikuttajilta Lukashenko on kuitenkin saanut lähinnä sympatiaa.

Pelin avasi Jokereiden GM Jari Kurri. Jokereiden olisi tarkoitus avata KHL-kautensa 5. syyskuuta Valko-Venäjällä. Kurri kuitenkin ilmoitti, että ”ei ole tullut mitään viestiä, että pitäisi olla huolissaan.”

IIHF:n varapuheenjohtaja Kalervo Kummolalla olisi valtaa puuttua asiaan ja Kummola ainakin väitti nostaneensa asian esiin IIHF:n hallituksen kokouksessa.

Kummola kuitenkin lisäsi, että paljon pitäisi tapahtua, että kisat siirrettäisiin Valko-Venäjältä pois.

– Ainakin se, että olisi pieni pelko, että voisi tapahtua jotain kisojen suhteen. En tiedä, onko sitä. Lukashenko on aika kova kundi, Kummola lausui MTV:n haastattelussa.

Kurrin vanhan pelikaveri Esa Tikkasen tikitalk oli keskiviikkona tavallistakin hämmentävämpää.

– En sen enempää osaa sanoa. Hän pitää huolta maastaan, vaikka onkin niin sanottu diktaattori, Tikkanen sanoi Iltalehdessä.

Tikkanen pehmitti viestiään myöhemmin ja sanoi, ettei ollut Valko-Venäjän tilanteesta ”kunnolla perillä”. Aurinkokuninkaana tunnettu Juhani Tamminen kuitenkaan ei.

– Meidän pitää ymmärtää, että tuolla jossain maailman kolkassa saattaa olla joku diktaattori, mutta se voi olla myös saatanan kova kiekkomies, Tamminen totesi Iltalehdessä.

Tässä kohdin voi kysyä kenen harkintakyky on pettänyt pahiten? Tikkasen ja Tammisen – vai iltapäivälehden, joka tonkii kohujuttuja journalismin alennuskorista?

Urheilua ja politiikkaa ei pidä sotkea keskenään on usein viesti kiekkovaikuttajien suusta, mutta miksi tuo lause tavataan sanoa aina esimerkiksi silloin, kun ihmisoikeuksia poljetaan? Eivätkö nämä kiekkovaikuttajat todella ymmärrä, että sanoillaan he itse asiassa päätyvät tekemään omanlaistaan politiikkaa?

Toisinkin voisi toimia. Esimerkiksi Latvian pääministeri Krisjanis Karins ilmoitti, ettei maa halua järjestää ensi kevään MM-kisoja enää yhdessä Valko-Venäjän kanssa.

Tämänkaltainen toiminta vaatisi kuitenkin selkärankaa ja auttavaa ymmärrystä ympäröivästä maailmasta.