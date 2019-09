Liigan erotuomarijohtaja myöntää: Kerhon johtomaali olisi pitänyt hyväksyä

Hämeen Sanomien tietojen mukaan Liigan perustelut torstaisen liigakauden avausottelun HPK-Kärpät -ottelussa hylätyn 3–2 -johtomaalin tiimoilta ovat yhteneväiset erotuomarivalmentaja Juha Pajusen näkemyksen kanssa.

– Maalin tarkastuksessa katsotaan ensin missä törmäys tapahtui. Nyt se tapahtui selvästi maalin ulkopuolella, sen jälkeen tulee ratkaisevaksi tekijäksi törmäävä pelaaja, onko pelaajalla havaintoa maalivahdista ja pystyykö hän kaikin keinoin estämään sen. Oman tulkintani mukaan, Tikka ei voi väistää maalivahtia eikä havaitse sitä, Pajunen sanoi ottelun jälkeisessä lehdistötilaisuudessa torstai-iltana.

Liigan videoleikkeen kera lähettämissä viesteissä, hylkäykseen johtanutta virhettä perustellaan samankaltaisesti.

Liigan erotuomarijohtaja Jyri Rönn toteaa viestissä, että koska kontakti tapahtuu maalivahdin ulkopuolella ja HPK-hyökkääjä Tommi Tikka pyrkii kaikin keinoin välttämään tulevan kontaktin ja kontakti on pelitilanteen omainen vahinkokontakti, olisi näiden tulkintojen perusteella maali pitänyt hyväksyä.

Rönn ihmettelee, mistä Hämeen Sanomat on saanut haltuunsa lähetetyt perustelut, mutta myöntää tilanteessa tapahtuneen tuomarivirheen.

– Mielipiteeni on sama kuin Juha Pajusen mielipide, siinä tapahtui virhe. Maali olisi pitänyt hyväksyä. Näkemykseni mukaan tilanteessa on pelitilannevahinkokontakti maalialueen ulkopuolella, Rönn sanoo.

– Olen myös jutellut monen jääkiekkoihmisen kanssa, jotka ovat sitä mieltä, että maali olisi pitänyt hylätä. Nämä ovat tulkintakysymyksiä.

Sekaannusta tilanteessa herätti myös se, että samaan aikaan kun HPK:n Miro Karjalaisen lähettämä kiekko menee maaliin 2–2 -tilanteessa, tuomarin käsi nousee pystyyn. Pian maalialueen ulkopuolella olleen Kärppien malivahti Justus Annuseen törmänneelle HPK:n Tommi Tikalle näytetään estämisjäähyä.

Herää kysymys siitä, että jos jäähy on tuomittu, maaliahan ei käytännössä ole edes syntynyt, jota voisi tarkistaa?

Liigan erotuomarijohtaja Jyri Rönnin mukaan Tikan estämisjäähy olisi kuitenkin voitu kumota videotarkastuksessa.

– Joka kerta, kun kyseessä on maalitilanne, on mahdollisuus haastaa. Jos tilanne on se, että käsi on pystyssä ja kyseessä ei olekaan maalivahdin häirintä, jäähy voidaan kumota. Se on ainoa tilanne missä jäähy voidaan myöhemmin kumota, Rönn sanoo.

Missä kohtaa on sääntöpykälä, jossa jäähy voidaan näissä olosuhteissa kumota?

– Se löytyy Liigan omista tulkinnoista, joista olemme sopineet seurojen kanssa. Mietimme juuri sen julkaisua lähipäivinä.

Liigakausi alkoi kuitenkin jo torstaina.