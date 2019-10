Miksi Erkka Westerlund ja muu TPS-hallitus piileskelee? – Sihvonen: ”Valtaa on, mutta onko vastuuta”

TPS:n farssimainen tilanne vaatisi muodon puolesta pakinaa, jossa on huumoria, joka on lyhyt mielipideteksti, jossa on ironiaa, satiiria ja parodiaa – mutta koska itse asia on sittenkin jossain määrin vakava, pitäydyn kolumnissa.

Erikoiseksi TPS:n sotkuisen tilanteen tekee se, että Turun jääkiekkosotkujen osalta eri lähteet lähestymällä lähestyvät Hämeen Sanomia, mikä johtunee siitä, että lehti on saanut jääkiekkopiireissä niin lahjomattoman maineen. Täällä on näkemystä, kokemusta ja rohkeutta.

Meille on tehty selväksi, ettei Turussa ole enää voimissaan jääkiekkoklaaneista kuin yksi, Koivujen klaani.

Esimerkiksi Hannu Jortikka ja Juhani Tamminen ovat menettäneet valtansa ja otteensa TPS:stä. Tämä luetaan kunniaksi Jortikalle ja Tammiselle; he eivät ole syypäitä mitenkään Palloseuran nykyisiin sotkuihin.

TPS:n hallituksessa istuvat puheenjohtajana Veli-Pekka Marin, jäseninä Supercell-miehet Ilkka Paananen, Mikko Kodisoja sekä Erkka Westerlund. Heihin eivät eri mediat saa yhteyttä, tietenkään.

Kun TPS:llä ei ole enää sotkunsa uusimmassa käänteessä urheilutoimenjohtajaa – Antero Niittymäen erottua linjakkaasti –, korkeimmat urheiluosaajat johtajista ovat päävalmentaja Kalle Kaskinen ja hallituksen jäsen Erkka Westerlund. Marin, Paananen ja Kodisoja ovat rahamiehiä. Kodisojalla ja Paanasella on kiinteistöbisneksiä lyhyen pestin TPS:n kehitysjohtajana tehneen Saku Koivun kanssa.

Niittymäen natsat eivät riittäneet nyt Kaskisen erottamiseen, siksi hän erosi. Joku tai jotkut tai kaikki TPS:n hallituksessa ovat sillä kannalla, että mieluummin sai mennä Niittymäki kuin Kaskinen.

Päävalmentaja Kaskinen kuuluu niin kutsuttuun Westerlundin leiriin ja siten tämän siiven suojaan.

Muita sen leirin tunnettuja valmentajia ovat muun muassa Petri Matikainen, Tomi Lämsä ja Hannu Virta. Virralla ja TPS:n puheenjohtaja Marinilla on yhteisiä urheilutapahtumabisneksiä. Joku saattaa muistaa myös ajan, jolloin Jokereiden valmentajina toimivat Westerlund, Kaskinen ja Virta.

Kaskisen seuraajasta kuuluu Turun suunnalta monenlaista tietoa. Tosin hurjin on se, jonka mukaan Kaskisella itsellään olisi sopimus myös ensi kaudesta.

Yhtä hurja huhu on se, että Kaskisen paikalle nousisivat ensi sesongiksi päävalmentajaksi Lämsä ja johonkin pestiin kenties Tomas Westerlund. Toisaalta aprikoidaan seuraavan luotsin olevan Karri Kivi.

HPK:takin tämä vyyhti tavallaan koskee sillä keinon, että Petri Matikainen on niiden kolmen nimen joukossa, joista valittaneen Antti Pennasen seuraaja. Toimittajien kannattaakin kysyä Kerhon urheilujohtaja Mika Toivolalta, puhuiko hän viime kesänä Westerlundin kanssa puhuessaan Matikaisesta, vai vaihdettiinko keskustelussa vain mielipiteitä esimerkiksi säästä.

Kun vetelen yhteen kaikkia lankoja – en voi toki tähän ihan kaikkia (vielä tarkistamattomia) tietojani laittaa – todella monet niistä johtavat Westerlundin leiriin. Silloin, kun Westerlund ei valmenna, hän tunnetusti käyttää empimättä vaikutusvaltaansa suomalaiseen jääkiekkoiluun.

Juuri nyt Westerlundin voimakkaimmat operaatiot kohdistuvat TPS:ään, seuraan, jonka hallituksessa hän operoi pyynnöstä. Nyt hän on todennäköisesti urheilullisessa vallankahvassa kasvottomana hallituksen jäsenenä. Valtaa on, mutta onko vastuuta?

Kaskinen on varmasti päävalmentajana syyllinen moneen asiaan TPS:n sekasotkussa. Mutta siihen hän ei ole syyllinen, että hänet on valittu TPS:n päävalmentajaksi ja että hänen annetaan jatkaa tehtävässään. Sen päätöksen ovat tehneet muut miehet.

Entä mikä tarinan vaatimaton mutta merkittävä opetus on? Minä kerron:

Turun tauti on Turun tauti, nythän lätkän varjolla ja katveessa Turussa rakennetaan – alkuperäisin Turun taudin tyyliin – muutakin kuin jääkiekkoa.

Suhmurointi on suhmurointia. Piilotteleva vallankäyttö on piilottelevaa vallankäyttöä.

Ja lopuksi: TPS:n hallituksen neljä suurmiestä eivät tajua, että aivan pian eletään 2020-lukua.