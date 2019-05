MM-kulta jo sormenpäiden ulottuvilla – Petteri Sihvonen avaa syyt ja seuraukset Leijonien “hillittömälle itseluottamukselle”

Jukka Jalosen Leijonien nerokkuus ja menestyksen salaisuus Slovakian MM-kisoissa on siinä, ettei oikeastaan pitäisi kirjoittaa ja analysoida yksittäisiä pelejä, ei sen tarkemmin edes maagisia pudotuspelimatseja Ruotsia ja Venäjää vastaan, sillä nekin asettuvat ennen muuta turnausjatkumolle.

Leijonien ei tarvitse olla huolissaan, pelataanko Iso-Britanniaa, Ruotsia, Venäjää, Tshekkiä tai Kanadaa vastaan. Leijonat ei tarvitse mitään maata vastaan erikoisemmin jotain pelisuunnitelmaa.

Kaikki pelit vedettään Jalosen Total Hockey’lla. Se on raami, josta löytyy aina vastauksia siihen, mitkä mikäkin peli pyytää, erä pyytää, yksittäinen pelitilanne pyytää.

Tuo edellä sanomani on se salaisuus, joka on tuonut pelaajille aivan hillittömän itseluottamuksen ja sitä mukaa joukkuehengen pelata.

Kyse on yhteistyönjääkiekosta.

Pennasen näpit Leijonien pelissä

Haluan kuitenkin erikseen mainita Suomen ja Venäjän pelin toisesta erästä. Toinen erä oli mielenkiintoinen Leijonilta. Suomi pelasi samaan tapaan toisen erän Ruotsia vastaan. Mietin, mitä kummaa tuttua siinä on?

Antti Pennasen HPK-lätkäänhän siinä mentiin! Myös HPK pelasi ajoittain näin eli paljon pystyyn suunnitelman mukaan. Suunnitelman, jossa hyökkääjät asettuvat omille kaistoilleen salamannopeasti pelattaviksi, ja pakit tietävät antaa ylös kovia syöttöjä kohti lapoja.

Tuolla tavalla Jukka Jalosen joukkueet eivät ole perinteisesti pelanneet. Huippuvalmentajat kuten Jalonen hyödyntävät visionääristen apuvalmentajiensa näkemyksiä. Toiset erät olivat jo takavuosina Jalosen joukkueille haastavia. Nyt tuntuu konsti löytyneen. Tokikaan en voi olla aivan varma, pelaako Leijonat nyt tarkoituksella pennaslaisittain toisen erän, mutta sen fakta, että yhtäläisyys löytyy.

Pelin kuva

Ensimmäisessä erässä Leijonat loi itselleen varmuuden ja Venäjälle epävarmuuden kiekkokontrollilätkällään. Toisessa erässä kiskottiin pennaslaisittain, mikä horjutti venäläisten uskoa omaan joukkuepelaamiseen, mikä taas alkoi näkyä heidän sooloilunaan.

Kolmas erä sujui Leijonilta Marko Anttilan voittomaalin jälkeen taistelutunnelmissa, kera Kevin Lankisen upean maalivahtipelin.

Se on selvää, että Jalosen Leijonat on nyt valmis taistelemaan maailmanmestaruudesta. Mahdottomasta on tullut – viisaasti ja taistellen pelaamalla – mahdollinen.