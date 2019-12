Päävalmentajien potkukimara kuvastaa outoa ilmiötä Liigassa – Sihvonen: "Koutsi on pahimmillaan kusitolppa"

Luulin, että Hjallis Harkimon Sakari Pietilälle aikoinaan antamien potkujen anatomia oli ylittämätön. Urbaanin legendan mukaan Harkimo lähetti pelibussin takapenkiltä tekstarin Pietilälle etupenkkiin. Jokerit oli tuolloin sarjataulukossa kolmantena.

Vaan syyskaudella 2019 TPS löi vielä paremmaksi, siis pahemmaksi.

Kalle Kaskinen rukka lähetettiin Jyväskylään valmentamaan TPS:n peliä JYPiä vastaan, mutta seurajohto suuressa viisaudessaan irtisanoi Kaskisen muutama tunti ennen kyseistä matsia. Sentään Kaskiselle hommattiin taksikyyti kotiin Jyväskylästä Turkuun.

Tämän syksyn eriskummallista potkusatoa on myös se, kun tietojemme mukaan Vaasan Sportin hiljan potkut saanut päävalmentaja Ari-Pekka Pajuluoma lähetettiin valmentamaan Sportin ottelua sen tiedon kera, että hänet oli jo erotettu ennen kyseistä kotipeliä Ässiä vastaan.

Ja taisi käydä vieläpä niin, että Pajuluomalta lipsahti toisella erätauolla pelaajilleen, että hän on saanut potkut.

Pelicansin Ville Nieminen sai jo viime sesongista tähän kauteen valmentaa Lahdessa koko ajan löysässä hirressä roikkuen. Jo lähtökohta kera lapsellisen 1+1+1 -mallia olleen työsopimuksen kanssa loi asetelmaan molemminpuolisen epäluottamuksen.

Normaalia päävalmentajan tointa Niemisen oli mahdoton harjoittaa, koska valmentajakopilla ja pelaajapenkin takana hääri hierarkiassa hänen yläpuolellaan ollut seuran omistajavalmentaja Pasi Nurminen . Niemisellä on nyt tuore kalossin kuva ahterissaan.

Joukkuepallopelien ammattilaisjoukkueiden päävalmentajan pesti lienee maailman tuulisimpia työpaikkoja, ja joka tapauksessa kyse on pätkätyöpaikasta par excellence. Kotimainen kiekkoliigamme päävalmentajineen kuuluu heittämällä tuohon kategoriaan.

Lätkäjoukkueen päävalmentaja vertautuu osakeyhtiöiden toimitusjohtajaan siinä mielessä, että se on tulos tai ulos. Kummallinen ero on siinä, että moni kiekkokoutsin alainen eli pelaaja tienaa huomattavasti enemmän päävalmentaja itse. Vastaavaan ei käytännössä törmää normaalissa työelämässä.

Pahinta tässä on se, mitä olen ollut aistivinani jo muutamien vuosien ajan suomalaisen huippujääkiekkoilun piirissä, ja siitä muun muassa todistavat nuo edellä kuvaamani potkut unohtamatta Karri Kiven potkuja Ilveksestä. Käynnissä on seurojen ja seurajohtajien vastaisku päävalmentajien valtaa vastaan.

Koutsien paikat ovat todella haluttuja siitä huolimatta, että pahimmillaan kyseessä on todellinen koiranvirka ja ajoittain kusitolppana oleminen. Kun tunkua on, seurat ovat alkaneet palkata kokemattomia koutseja ja sopimukset ovat lyhenemään päin eikä niistä edes pidetä kiinni.

Kyse on todellakin vastaiskusta. Valmentajamme ovat nostaneet suomalaisen jääkiekkoilun kansainvälisesti huippuasemiin. Siitä seurasi 2000-luvulla se, että valmentajien valta-asema seuroissa kasvoi liiallisiin mittoihin, kun samalla seuroilta puuttui urheilujohtajia ja sanalla sanoen urheilujohtamisen kaikkinaista osaamista.

On käynyt niin kuin aina käy, heiluri on heilahtanut liian kauas toiseen laitaan. Seurojen ja niiden urheilujohtajien vasta opiskellessa alaa – kyse on varsin nuoresta ammattikunnasta – on käynyt niin, että valmentajien asema on ajettu huomattavasti aiempaa ahtaammalle.

Ymmärrän, että asetelmia haetaan ja virheitä tehdään, mutta jokin arvokkuus ja seurojen itsekunnioitus sekä kunnioitus jääkiekkoilua ja työntekijäänsä kohtaan olisi ollut syytä säilyttää paremmin mainitsemissani tapauksissa.

Tilanne on nyt ja etenkin jatkossa siitä erikoinen, että ne seurat, joissa valmentajia ja valmentajuutta arvostetaan, saavat siitä suoranaista kilpailuetua verrattuna kilpaileviin seuroihin.