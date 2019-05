Pennasen täysosumakevät päättyi MM-kultajuhliin – kirjailija Tuomas Kyrö laittoi Leijonien sensaation hurjaan perspektiiviin

Jos tänä keväänä tuplamestaruuden voittaneella Antti Pennasella oli vaikeuksia ymmärtää, mihin mittakaavaan Leijonien maailmanmestaruus altavastaajajoukkueella sijoittuu, Pennanen sai siihen apua kirjailija Tuomas Kyröltä .

– Kyrö laittoi minulle viestiä, että Lasse Virénin kaatuminen ja nousu voittoon vuonna 1972 oli ollut hänelle kaikkein tärkein suomalainen urheilusuoritus. Tämä meni nyt vielä edelle, Pennanen paljasti.

– Ja olihan tämä helvetin kova suoritus – varmasti yksi kaikkien aikojen kovimmista joukkuepelisuorituksista Suomessa.

Niin oli. Ellei jopa kaikkein kovin.

Pennanen myöntää, että HPK:n sensaatiomaisten liigakultajuhlien jälkeen lähteminen MM-koitoksia kohti oli henkisesti ja fyysisesti raskasta. Oli viritettävä kovan rypistyksen jälkeen itsensä jälleen parhaaseen iskuun Leijonien apuvalmentajan tehtäviin.

– Turnauksen ensimmäisessä pelissä alkoi vasta päästä moodiin. Ennen sitä oli aika pihalla ja kujalla. Ehkä se oli inhimillistä, etten ollut ihan heti täysin läsnä, Pennanen kertoo.

– Ensimmäisen viikonlopun jälkeen tuli kuitenkin olo, että tästä tulee hyvä. Turnauksen malli on sellainen, että win the right games, kuten Juhani Tamminen sanoo. Tiesimme, että pelaamme hyvin ja sauma on voittaa.

Hämeen Sanomien sivuilla pohdittiin, että Leijonien pelissä näkyi myös Pennasen kädenjälkeä.

Pennanen kuitenkin väisti nöyrästi asettumista valokeilaan taktisella puolella.

– Teimme esimerkiksi paljon töitä, että toisen erän pelaaminen parantuisi. Joitain pieniä ajatuksia saatoin siihen tuoda, mutta kyllä tämä oli Jukka Jalosen juttu, alivoimapelistä ja puolustajien peluuttamisesta otteluissa vastannut Pennanen kuittasi.

Pennanen sanoo ymmärtäneensä viimeistään Ruotsia vastaan pelatussa puolivälierässä tapahtuneen nousun jälkeen, että Leijonat on joukkueena kypsä voittamaan maailmanmestaruuden.

– Joukkueella oli itseluottamus ja usko, että voimme tehdä mitä vain. Kun olimme Ruotsia vastaan 3–1 -tappiolla, uskoa oli edelleen ja nousimme. Kun siitä menimme läpi, tajusin, että tässä on aika paljon samaa kuin HPK:ssa, Pennanen puntaroi.

Pennanen on uransa varrella oppinut paljon Leijonien päävalmentaja Jukka Jaloselta niin näissä kisoissa kuin monta kertaa aiemminkin.

Pennasen mielestä ei ole sattumaa, että Jalonen on noussut Suomen kaikkien aikojen parhaaksi jääkiekkovalmentajaksi.

– Jukalla on hyvä lajiosaaminen, hyvä päätöksenkyky ja hän on johdonmukainen. Hän myös luottaa ihmisiin ympärillään, että muutkin saavat tehdä omaa työtään. Ne tulevat nyt päällimmäisenä mieleen, mutta hän on myös hyvä ihminen.

Suomen maailmanmestaruus oli osoitus suomalaisen joukkuepelaamisen vahvuudesta, mutta myös suomalaisen jääkiekkovalmennuksen raudanlujasta osaamisesta.

Enää Suomessa ei ole tarvetta katsoa maailmalle päin oppiakseen muilta, vaan nyt maailmalta katsotaan Suomeen päin, mitä täällä tehdään oikein jääkiekon parissa.

– Meillä kaikilla on tässä valmennustiimissä vahvuutemme, mutta nyt oli myös todella monipuolinen osaaminen kasassa. Taktisesti olimme maailman parhaita, vaikka loppuottelussa jouduimmekin puolustamaan paljon, Pennanen luonnehtii.

Tuplakultaluotsin paluu arkeen koittaa nopeasti. Jo viikon päästä alkavat työt HPK:n kesäharjoittelun kanssa, kunnes ennen juhannusta alkaa vihdoin ansaittu loma.

Ennen sitä Pennanen väläyttelee mahdollisuutta MM-kultajuhlille Hämeenlinnassa. Leijonien taustatiimistä Jalosella, Pennasella, maalivahtivalmentaja Kari Lehtosella ja fysioterapeutti Juha Sulinilla on vahva HPK-tausta.