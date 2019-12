Sihvonen: Liigan uusi sanktiolinjaus on upea siirto – "Olisi järjetöntä enää lähteä törmäämään avojäällä"

Olen usein kovistellut Liigaa monesta asiasta, kun suuri sekalainen seurakunta, jossa jokaisella seuralla on (huuto)äänioikeus ja melkeinpä veto-oikeus, ei ole saanut aikaan järkeviä, rakenteellisia linjauksia eri jääkiekkoasioiden suhteen. Vaan nyt...

Olen usein kovistellut Liigaa monesta asiasta, kun suuri sekalainen seurakunta, jossa jokaisella seuralla on (huuto)äänioikeus ja melkeinpä veto-oikeus, ei ole saanut aikaan järkeviä, rakenteellisia linjauksia eri jääkiekkoasioiden suhteen. Vaan nyt on eri ääni kellossa! Liigan päätös ankaroittaa huomattavasti sanktioita päähän kohdistuneiden taklausten osalta on upea siirto ja tulee ns. kreivin aikaan. En pidemmällä tähtäimellä…