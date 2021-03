Sihvonen: Petri Kontiolan ylivoimaviisikko on SM-liigan paras

Petri Kontiolan ylivoimapeliviisikko eri miehityksineen on koko SM-liigan paras.

Kontiolan ylivoiman sielu on alusta asti ollut, tietysti, Petri Kontiola itse. Jossain vaiheessa jopa viivapakki oli haussa, siinä pelaaja vaihtui, kunnes tuon kakkoskapellimestarin paikan otti suvereenisti itselleen Elmeri Eronen.

Tärkeä palanen on ollut toki myös Jere Innalla siellä HPK:n maalista nähden oikealla, mutta ilman häntäkin tullaan toimeen, koska porukka on voitu muodostaa myös Juuso Ikosen tai Valtteri Puustisen varaan. Maskimies ja käyttösyötön tarjoaja on vaihdellut, paras on mielestäni ollut Tommi Tikka.

Kontiolan ylivoimassa on ollut kaikkea. On ollut syöttöpelin nopeutta, tarkkuutta ja rentoutta. Syöttöketju kiertää vastustajan neliön, välillä läpäisee sen, toisinaan pelataan maalin kulman kautta. On ollut sittemmin variaatio vaihtaa takakolmio noppavitoseksi. Pidän myös aivan keskeisenä seikkana sitä – tämä on eräänlainen ”Raipen paluu” –, että jotakuta pelaajaa, eli Kontiolaa, joudutaan kunnioittamaan, vahtimaan ja pelkäämään.

Lisäksi viivassa on pakki, Eronen, joka on liikkuva laukaus- ja syöttöuhka ja Innalan suoraan syötöstä -pyssy on vastustajan ollut pakko vartioida pois.

Kaiken kukkuraksi Kontiola voi operoida kummalta puolen tahansa. Puustisen ja Ikosen kanssa hän työskentelee enemmän oikealta.

JYPiä vastaan Kontiolan ylivoima teki upean maalin aloituskikasta, jossa maestro jäi aluksi korostetun kauas oikean pakin paikalle, pyysi kiekon sinne, imi huomion itseensä, eteni kohti maalia ja käänsi ovelan syötön Puustiselle kiskaista peliväline sisään.