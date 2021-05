Sihvosen MM-analyysi: Latvia antoi erilaisen haasteen Leijonille

Katson ensin yli ja ohi Suomen ja Latvian matsin. Leijonien prosessi on ollut nousujohteinen Latvian MM-turnauksessa. Tosin nousujohteisuuteen liittyy kaksi reunahuomautusta.

Ensinnäkin Leijonien pelillinen lähtötaso jo ennen turnausta oli niin korkea, ettei pelaamisessa edes ole määräänsä enempää kehittämistä. Kyse on siitä, että tässä joukkueessa on yhdeksän maailmanmestaria keväältä 2019, ja tulokkaita on koulittu Euro Hockey Tourilla.

Jo turnauksen ensimmäisessä ottelussa USA:ta vastaan Leijonien pelaamisen taso oli korkeaa luokkaa.

Toiseksi tällainen turnaus, jossa on Leijonien kannalta lohkossa vain kaksi ennalta kovaa maata – Kanada ja USA –, on aina haasteellinen pelata. Tässä katsannossa Leijonat on pelannut silti hyvät matsit Kazakstania, Norjaa ja Saksaa vastaan. Ottelu Italiaa vastaan oli ainoa laatuaan sellainen, jossa Jalonen taiten antoi pelaajilleen hieman välipelin. Siinä Jalonen ajoi ikään kuin pintakaasulla, ja oli kuitenkin koko ajan valmis painamaa tallaa, jos olisi ollut tarvis.

Pala palalta Leijonat on saanut kuntoon sekä peruspeliään että etenkin erikoistilannepelaamistaan. Alivoimapeli oli Leijonien akilleenkantapää läpi talven, mutta nyt siihenkin on tullut parannusta. Ylivoimapelissä Petri Kontiola on ottanut maestron otteet esimerkillisellä tavalla. Siinä hänen adjutanttinsa Jere Innala on ollut huikea, aivan samaa tasoa kuin kotoisessa liigassamme. Kontiolan ylivoimaporukalla on liki ennätyksellinen määrä variaatioita pelata.

Peli kotijoukkue Latviaa vastaan tarjoisi Leijonille aiempiin matseihin verrattuna aivan erilaisen haasteen. Kävi aika pian ilmi, että latvialaisten saavutustarve pelissä oli enimmän aikaa suomalaisia kovempi, Latvia oli sarjataulukossa liki pakkovoiton raossa.

Latvia pyrki kaiken aikaa tarjoamaan painetta tai puolipainetta, mihin Leijonat vastasi tapansa mukaan pelaamalla, mitä peli pyysi. Mielestäni Leijonat olisi voinut aavistuksen enemmän rauhoittaa pelin virtausta, mutta se on helppo sanoa näin sivusta, kun fakta kuitenkin oli, että pelaajilla oli selvästi (hieman valheellinen) tunne, että he ovat pelin päällä. Yhtä kaikki tästäkin pelaamisen mallista Leijonat sain nyt eväitä kokemusreppuunsa.

Kuvaavaa on, että Jalonen joutui turvautumaan hänelle aika harvinaiseen konstiin eli kokoonpanon muokkaamiseen kesken matsin.