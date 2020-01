Sitä saatiin mitä Nuorten Leijonien valmentajat tilasivat

Nuoret Leijonat epäonnistui tappiollisessa välieräottelussaan Kanadaa vastaan juuri siinä, missä sen sopi odottaakin epäonnistuvan: alkeellisimmankin kiekkokontrollin tuottamisessa ottelun alussa, kun kanadalaiset rypistivät ja ottivat aloitteet jäällä.

Kun peli oli 3–0 Kanadalle, siihen mennessä Suomi ei ollut tehnyt ainuttakaan kiekkokontrollitekoa jäällä – ei ainuttakaan! En sinänsä moiti sitä, ettei niitä oltu tehty siihen mennessä, sitä moitin, ettei niitä yritettykään tehdä.

Tosin tämä ei ole pelaajien vika, se on valmennusjohdon vika, koska kiekkokontrollilätkä ei ole ollut juuri ollenkaan tämän joukkueen juttu, siksi sitä ei synny tiukan paikan tullen. Ensimmäisessä erässä Suomi sai kasaan sitten kaikkiaan viisi kiekkokontrollitekoa, mikä on suomalaisen 2000-luvun jääkiekkoilun heikoimpia suorituksia.

Nuorilla Leijonilla oli vaikeuksia myös oman pään puolustuspelaamisessa – mutta ihmekös tuo on. Tätä joukkuetta on ohjattu kahdeksan viimeistä kuukautta pelaamaan joka tavalla perusteetonta entisen juniorijääkiekkoilu koohottavaa hyökkäyspelaamista. Yltyleensä joukkuetta on valmistettu väärin prioriteetein.

Nyt Nuorilla Leijonilla on takana kuusi ottelua MM-kisoissa; vain yhdessä niissä on nähty voittavaa peliä Suomelta. Pronssiottelussa Ruotsia vastaan on viimeinen kasvojen pesemisen paikka. Sen soisi tapahtuvan.