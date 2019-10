Kiekkokiuas-podcast: Tässä syyt HIFK:n ja TPS:n kyntämiselle – nouseeko hallitseva mestari HPK alamaista?

Liigassa mennään vielä alkukautta, mutta jonkinlainen otanta alkukaudesta on jo saatu. Sen voi jo sanoa, että alkukausi on antanut HIFK:n ja TPS:n kannalta vaisuja vastauksia.

Kiekkokiuas-podcastissa Samuel Savolaisen ja Petteri Sihvosen johdolla ihmetellään, että mikähän mahtaa olla seuran toimintasuunnitelma, kun osataan vain puhua lisääntyneestä työmäärästä tai jostain muusta latteasta.

– Ei siellä ymmärretä, mitä on hyvä ja voittava peli. Jotenkin ylipäätään HIFK:ssa ei jotenkin kohdistu lopulta sellaisia huippu-urheiluun kohdistuvia vaatimuksia. Päävalmentajille jaetaan kyllä lähtöpasseja, mutta muuten harva kantaa vastuuta. Ehkä seurajohtajat hieman kammoavat voimakkaita valmentajia, koska he ovat isäntiä talossa, jääkiekkoanalyytikko Petteri Sihvonen myllyttää.

– Nyt touhu on jotenkin isännätöntä ja jatkuvuutta edustaa oikeastaan vain tällaiset Timo Everit. Kulttuuri on ohutta HIFK:ssa. Aiemmin vallassa oli dinosaurukset ja nyt on uudet dinosaurukset tulossa.

Parhaita voimia HIFK:lla on ollut mahdollisuus palkata ja kun heitä on ollut, tuloskin on seurannut. Mutta paljon osaajia on myös livennyt sormien läpi.

– Ihmettelen, että HIFK ehti tutustua esimerkiksi Antti Pennaseen. Miksi Pennasessa ei nähty mitään erikoista? Miksi Pennasta pidettiin apuvalmentajana HIFK:ssa jos hänelle ei nähty myöhemmin käyttöä. Hän valmensi sitten HPK:n mestaruuteen, ja se on jotenkin nurinkurinen tilanne.

Kuuntele Kiekkokiuas tästä:

Kiekkokiuas pohtii pienemmän kuvan ongelmien lisäksi, ovatko esimerkiksi Supercell-miesten panostukset vieneet TPS:ää oikeasti lähemmäksi Kärppiä ja Tapparaa vai sittenkin vain kauemmaksi niistä?

– Jotenkin tilanne on mennyt niin pitkälle, että kun vastuuta ei kanneta ja isännätöntä rahaa päästään käyttämään, ihmiset ovat aika käärmeissään eikä jääkiekolla edes ole Turussa enää niin merkityksellistä asemaa.

Mutta pitäisikö päävalmentaja Kalle Kaskisen ja urheilujohtaja Antero Niittymäen jo olla liipaisimella?

HPK:sta Antti Pennanen saa Kiukaalta kehut. Pennanen ei ole alentunut vaisun alkukauden jälkeen latteuksiin ja höperehtimiseen vaan on pystynyt helikopteroimaan itsensä ylätasolle ja ilmaisemaan ongelmista laadukkaalla konkretialla julkisuuteen.

Kiukaan mielestä Pennasen toiminta on oppitunti muillekin valmentajille sekä seuroille: Tosiasioiden tunnustaminen konkretian keinoin ei ole yhteisölle heikkouden osoitus – vaan vahvuuden osoitus.

Haasteita silti riittää ja niitäkin Kiukaalla perataan.

– HPK:n haasteet jotenkin ovat eniten siinä, että Pennasen pelikirja on merkitty mestarilisällä vastustajien toimesta todella tarkkaan, Sihvonen analysoi.

