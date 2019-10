Kiekkokiuas: Voisiko Jarmo Kekäläinen avata oven Jukka Jaloselle sisäsiittoiseen NHL:ään? – ”En usko, että rohkeus riittää”

Kiekkokiuas-podcast palaa Petteri Sihvosen ja Samuel Savolaisen voimin kauden kuudennen jaksonsa kanssa uusien – ja osin vanhoja syventävin – aiheiden pariin. Yhdeksi keskustelun aiheeksi nousee NHL ja sen sisäsiittoiset valmentajamarkkinat.

Leijona-luotsi Jukka Jalonen on voittanut kansainvälisellä tasolla kaksi aikuisten maailmanmestaruutta ja yhden nuorten maailmanmestaruuden, mutta NHL:n suuntaan ovet ovat toistaiseksi pysyneet säpissä.

Syystä, jota Kiekkokiuas ei ymmärrä.

– Kyseessä on liian pieni ja olematon laji, että se organisoituisi niin, että todellinen urheilun kilpailu tunkeutuisi lajjin. NHL on aivan liian kaikkivoipainen ja omalakinen sarja, joka neuvottelee esimerkiksi olympialiikkeen kanssa ja ilmoittaa tullaanko vai ei, Petteri Sihvonen pohjustaa.

– Edes sisäinen kilpailu ei pane miettimään, että mikäs tämä kansainvälisesti menestynyt Jukka Jalonen oikein on. Mieluummin vaikka hävitään keskenään, mutta eurooppalaisia ei meinata ottaa. Mutta kun ei niin ei, pieni junttilaji operoi nyt näin. Viesti on tähtikultteineen mennyt läpi niille tuhansille suomalaiselle NHL-faneillekin, jotka sitten naureskelevat ”Skoda cupille”.

Sihvonen on muistuttanut myös, että ei huippujalkapallossa esimerkiksi Manchester Cityn huippuvalmentaja Pep Guardiolakaan aivan täydellistä englantia puhu. Ylipäätään esimerkiksi jalkapallossa on uskallettu ottaa kehitykseensä vaikutteita muualta. NHL ei ole samasta puusta veistetty.

– Aivan saletisti jääkiekkoenglanti olisi Jalosella riittävällä tasolla. On turhanaikaista puhetta tämä kieleitaitoon vetoaminen. Siihen on Columbuksen GM Jarmo Kekäläinenkin on syyllistynyt. Kas kummaa, paljon suuremmassa lajissa, jalkapallossa, se ei ole muodostunut ongelmaksi, Sihvonen alleviivaa.

Keskusteluun nousee myös juuri Kekäläinen, jolla olisi valta tehdä päätös ja ottaa Jalonen vaikkapa apuvalmentajaksi. Siihen Jalonen on ilmoittanut olevansa valmis.

– En mene sanomaan, että hän ei sitä päätöstä koskaan tekisi. Mutta tuntuu siltä, että tällä hetkellä Kekäläisellä ei ehkä ole rohkeutta ja riskinottokykyä tehdä tuota päätöstä. Jonkinlainen lojaliteetti Kekäläisellä tuntuu olevan siinä maailmassa järjestelmää kohtaan.

Kiekkokiukaan lauteilla ei myöskään suostu ymmärtämään, miksi kotimaisessa mediassa on suostuttu puhumaan, että esimerkiksi valmentajana vielä hyvin keskeneräinen, mutta pelaajana NHL-uran pelannut Sami Kapanen on todennäköisempi valmentaja NHL:ssä kuin Jalonen.

Kiuas-raati pitää järjettömänä, että valmentajuutta arvostetaan epäoleellisten pelaajameriittien kautta, jonka pohjalta osataan argumentoida vain että sellainen NHL nyt vain on sen sijaan, että nykysysteemi kyseenalaistettaisiin.

– Tekee vähän pahaa puhua omasta lajistaan näin, koska jotenkin tämä on niin keskenkasvuista. Nykytilanteessa karataan urheilusta ja tilalle tulee entistä enemmän viihde.

Mutta mitä Kiuas sanoo tällä viikolla naureskelun ja jopa raivon kohteeksi ajautuneen TPS:n kujanjuoksusta? Ja mikä yllättävä huomio yhdistää HIFK:n ja TPS:n viime vuosien mestaruusvajetta?

Entä mitä tulisi ajatella SaiPasta, jonka trendi tuntuu olevan vain laskeva Tero Lehterän aikakaudella? Kuka puolestaan joutuu tällä kertaa Median jalkapuuhun ja kuka saa kehut?

Kuuntele Kiekkokiuas-podcast ja kysymykset saavat vastauksen.

Kuuntele koko jakso tästä: