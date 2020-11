Yllätysveto: HIFK:ssa tapahtuu valmentajavaihdos – Pikkarainen ei jatka, seura neuvottelee Ville Peltosen kanssa

Hämeen Sanomien tietojen mukaan Ville Peltonen on vahvoilla nousta ensi kaudella HIFK:n päävalmentajaksi.

Hämeen Sanomien tietojen mukaan Ville Peltonen on erittäin vahvoilla nousta HIFK:n tulevaksi päävalmentajaksi ensi kaudesta alkaen.

Hämeen Sanomien tietojen mukaan myös esimerkiksi KooKoon päävalmentaja Jussi Ahokas oli ehdolla helsinkiläisjoukkueen päävalmentajaksi, mutta seuran ykkösvaihtoehdoksi nousi Peltonen. Hämeen Sanomien sisäpiiritietojen mukaan HIFK on neuvotellut jo pidemmän aikaa Peltosen kanssa päävalmentajasopimuksesta.

HIFK:n nykyisen päävalmentajan, Jarno Pikkaraisen, sopimus päättyy tähän kauteen. HIFK:n hallitus päätti jo reilu kuukausi sitten, että Pikkarainen ei tule jatkamaan seuran päävalmentajana tämän kauden jälkeen.

HIFK on tällä hetkellä Liigassa kolmannella sijalla.

Maineikkaan pelaajauran omaava Peltonen toimi viimeksi päävalmentajana vuosina 2018-20 sveitsiläisen Lausannen joukkueen päävalmentajana, mutta sai potkut helmikuussa 2020. Peltosen tilalle nostettiin Craig MacTavish.

Valmentajana Peltonen on myös toiminut mm. Leijonien sekä sveitsiläisen suurseura SC Bernin apuvalmentajana.

Peltonen tunnetaan parhaiten pelaajaurallaan Leijona-paidasta. Hän voitti peräti kahdeksan MM-mitalia, neljä olympiamitalia ja yhden jääkiekon maailmancup-hopean. Vuoden 1995 maailmanmestaruusfinaalissa historiallisiin kultajuhliin päättyneessä ottelussa Peltonen latoi tehot 3+1.

NHL:ssä Peltonen on pelannut 382 runkosarjaottelua. SM-liigassa hän on voittanut mestaruudet Jokereissa ja HIFK:ssa, jossa hän toimi kapteenina. Pohjois-Amerikan ja Suomen lisäksi Peltonen on pelannut KHL:ssä, Ruotsissa ja Sveitsissä.