Afrikassa on myös toimivia valtioita – Maanosa koostuu lukuisista keskenään erilaisista valtiosta kuten Eurooppakin

Palasin äskettäin Tansaniasta. Monet tutut ovat ihmetelleet, kuinka tällaisena korona-aikana uskalsin matkustaa sinne mustaan Afrikkaan. Siinäpä se. Ei ole olemassa mitään yhtenäistä Afrikkaa, jossa onnelliset, mutta köyhät ihmiset asustavat savimajoissaan ja tanssivat päivät pitkät. Afrikka koostuu lukuisista keskenään erilaisista valtiosta kuten Eurooppakin. On valtioita, joiden poliittinen tilanne on sekava ja joissa on monenlaista terroria, suorastaan...

Haluatko lukea koko artikkelin? Tilaa digi ja pääset lukemaan kaikki Hämeen Sanomien jutut. Digi 3kk vain 5,49e/kk! Olen jo tilaaja