Alkoholiongelma ei vaadi rankkaa ryyppäämistä, ja siksi omaa juomistaan on välillä syytä pohtia syvällisemmin

Koetko itsesi alkoholin ongelmakäyttäjäksi? Minä en.

Käyn kyllä melko usein viikonloppuisin juhlimassa, ja arkisin saatan tavata kavereita terassilla parin kaljan merkeissä. Välillä riskirajat ylittyvät.

Mutta jos joku tulisi sanomaan, että minulla on ongelma, loukkaantuisin varmasti.

A-klinikoiden Kaarlo Simojoki totesi Helsingin Sanomien (21.6.2020) jutussa hyväosaisen väestönluokan sivistyneen juomisen olevan suomalaisen alkoholikulttuurin sokea piste. Alkoholi ujuttautuu elämään illanviettojen mukana.

Yliopistopiireissä ilmiö on tuttu. Kaveri saattaa käydä baarissa seitsemän päivää putkeen, mutta saapuu silti hoiperrellen aamuluennolle. Asia kuitataan opiskelijaelämällä. Kyllä se tuosta tasaantuu, kun kyllästyy tai valmistuu.

On noloa olla räkäjuoppo, ja vähän outoa olla kokonaan absolutisti. Jos osaa käyttäytyä ja selviää arjesta kunnialla, ei vapaa-ajalla kulauttelu satuta ketään.

Mielikuvia olisi syytä uudistaa. Alkoholistin stereotypia pysyy tiukassa: sekava, sotkuinen, huutava känniääliö. Jos keskitymme vain tähän ajatukseen, jää monen avun tarve huomaamatta.

Riskikulutuksen raja on naisilla esimerkiksi kaksi kolmasosaa viinipullosta kerralla tai 16 siideriä viikossa. Miehillä vastaava määrä on esimerkiksi yksi viinipullo kerralla tai 24 siideriä viikossa. Eli jos käyt neljä kertaa viikossa terassilla ja otat neljä mietoa, et vielä juo liikaa.

Simojoki muistuttaa kuitenkin, että ongelmia voi määrittää muillakin tavoilla. Kerta vuodessakin voi tehdä ongelman, jos seuraava päivä menee ahdistusta vastaan kamppaillessa tai ilta päättyy riitelyyn.

En halua moralisoida ketään. Omistan itsekkäät syyt käyttää alkoholia, vaikka riskit ovat tiedossa. Kuplajuoma tekee sosiaaliseksi, drinkit ovat hyviä, ja lähes aina on hauskaa.

On hyvin inhimillistä haluta asioita, jotka eivät tee hyvää. Se ei silti estä itsetutkiskelua. Välillä on hyvä miettiä, millaisissa tilanteissa päihteitä käyttää ja mistä syistä. Kannattaa joskus kysäistä myös lähipiiriltä, miltä juomiseni vaikuttaa.

Vaikka pitää kulutustaan täysin normaalina, omista paheistaan kannattaa olla terveellä tavalla tietoinen. Ongelmat eivät pääse kasaantumaan, jos niitä pitää silmällä.