Kielen päällä -kolumni: Ämmä hallitus?

Hallitus on taas kaikkien huulilla. Virallisesti on kyse valtioneuvostosta, jonka on perustuslain mukaan nautittava eduskunnan luottamusta. Arkipuheessa käytetään valtioneuvostoa useammin näppärää hallitus-sanaa.

Millainen sana oikein on kyseessä? Hallitus on hallita-verbistä johdettu substantiivi. Hallita taas juontuu germaaniseen muun muassa paimentamista tarkoittavaan verbiin. Sama juuri on myös meidän haltija-sanallamme.

Nykyisessä yleiskielessä hallituksella on muitakin merkityksiä kuin ’valtioneuvosto’ tai ’ministeristö’. Vallasta useimmissa kuitenkin on kyse, kuten ilmauksista Poliisihallitus, kaupunginhallitus tai säätiön hallitus. Leikillisesti hallitus-sanaa käytetään viittaamassa aviopuolisoon: ”Täytyypä kysyä hallitukselta.”

Kansan suussa hallituksesta onkin ollut moneksi. Vilkaisu Suomen murteiden sanakirjaan osoittaa, että hallituksella (myös ”hallitos”) on monenlaista käyttöä.

Pyhämaalla on sanottu, että ”siäl oo ämmä hallitus”. Hallitus tarkoittaa tässä isännyyttä eli määräysvaltaa talossa. Pöytyällä puolestaan on tuumattu, että ”siäl on huano hallitus”, kun on puhuttu talossa vallitsevasta järjestyksestä, komennosta.

Lapinjärvellä hallitukset ovat olleet hukassa: ”Mistä helvast myö löyrettäs ne hallitukset?” Kyse on tietenkin avaimista!

Hallitus on voinut tarkoittaa myös itsehillintää ja itsekuria. Kuopiossa on saatettu sanoa juoposta näin: ”Sill ei oo hallitusta.” Himangalla on tunnustettu, että ”ei sitä hallitusta oom mullakaa”: minäkin teen syntiä muiden tavoin.

Suomen murteiden sanakirja esittelee koko joukon myös sellaisia sanoja, joiden alkuosa on ”hallitus-”. Tällainen yhdyssana on esimerkiksi hallitushirsi, joka tarkoittaa välikattoa ja sen alla olevia vasoja kannattavaa parrua eli haltijaparrua. Samassa yhteydessä voidaan puhua myös hallitusvasasta.

Hallituslanka on kangaspuissa, samoin hallitusrihma. Hallitusoja on valtaoja.

Politiikassa puolueet käyvät välillä kuumina, mutta hallitusvitsaa ei ehkä kuitenkaan löydy oppositiosta. Se löytyy kyllä katiskasta. Esimerkki Sammatista: ”Nialukalikka pitää (katiskan) nialuu mukavan suurena ja hallitusvissa tai -vitta yhdistää aidan selkäkappalaa.”

Muutamassa yhdyssanassa ”-hallitus” on myös loppuosana. Sotkamossa on sanottu näin: ”Honkahallitukselta soapi halavalla polttohongat.” Kyse on tietenkin Metsähallituksesta.

Sellainenkin sana kuin hengenhallitus Suomen murteiden sanakirjasta, tuosta murteiden aarrearkusta, löytyy. ”Mulla oli semmonen hengenhallitus että sinä tuut”, on lausuttu Karvialla. On siis ollut aavistus.

Kirjoittaja on suomen kielen dosentti ja tietokirjailija.