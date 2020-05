Hanna Antila-Anderssonin kolumni: Koronakärvistely alkaa jo riittää - Mitä jos ruotsalaiset ovatkin oikeassa?

"Iäkkäät on niputettu yhdeksi tutisevaksi ryhmäksi. Yhtä hyvin voitaisiin eristää koteihinsa ylipainoiset, sillä yhtälailla tai ehkä enemmänkin he ovat riskiryhmässä. Somessa voitaisiin paheksua ylipainoisten kaupassakäyntiä samaan tapaan kuin iäkkäiden", pohtii kolumnissaan Hämeen Sanomien eläkkeellä oleva toimittaja.

Mitä jos ruotsalaiset, nuo hannuhanhet, ovatkin oikeassa?

On ollut mielenkiintoista seurata, kuinka koronan aiheuttama poikkeustila on jakanut ihmisiä taas monella tavalla meihin ja teihin.

On koronan sairastaneet ja me, jotka emme vielä ole tartuntaa saaneet tai ainakaan emme tiedä jo sairastaneemme taudin oireettomana.

On tautiset uusmaalaiset ja terveet muut suomalaiset. On ”hauraat” 70-vuotiaat ja nuoremmat. On koululaiset perheineen ja opettajat.

On rilluttelevat ruotsalaiset ja huolestunut muu maailma. On totuutta peittelevät diktatuurimaat ja vastuullinen muu maailma.

Vähemmästäkin ahdistuu, kun edes alan asiantuntijat eivät osaa varmasti kertoa, missä mennään ja mitä pitäisi seuraavaksi tehdä.

Suomalaiset ovat tapansa mukaan kuitenkin noudattaneet annettuja ohjeita ja määräyksiä hyvin, ehkä liiankin hyvin, sillä covid-19-taudin kulku on meillä hidastunut yli odotusten.

Nykytiedon mukaan tautia ei kuitenkaan voi kokonaan pysäyttää. Kun rajoituksia on joka tapauksessa ennemmin tai myöhemmin purettava, tauti iskee uudelleen voimalla, kunnes riittävän moni on sen sairastanut.

Vaikka en ole 70-vuotias, saan tuskatilan aina, kun poliitikko alkaa värisevällä rintaäänellä puhua yhteiskunnan ”hauraimmista”, siis yli 70-vuotiasta, joita pitää holhota ja suojella.

Tunnen lukuisia tuon ikäisiä, jotka eivät todellakaan ole hauraita. Iäkkäät on, kuten tavallista, niputettu yhdeksi tutisevaksi ryhmäksi.

Yhtä hyvin voitaisiin eristää koteihinsa ylipainoiset, sillä yhtälailla tai ehkä enemmänkin he ovat riskiryhmässä. Somessa voitaisiin paheksua ylipainoisten kaupassakäyntiä samaan tapaan kuin iäkkäiden.

Hallitusta ei käy kateeksi, sillä koronantorjunta on tasapainottelua erilaisten asiantuntijanäkemysten, terveydenhuollon kapasiteetin, eturyhmien painostuksen ja yleisen mielipiteen välillä.

Korona hallitsee elämäämme vielä pitkään. Ennen rokotetta siitä ei pääse eroon kuin sairastamalla ja sekään ei ole varmaa.

Suomenkin kuolleisuusluvut saattavat nousta aikaa myöten lähelle Ruotsia, jossa koulut ja jopa ravintolat ovat olleet auki koko ajan. Siellä on hämmentävän tyynesti hyväksytty se, että näin ihmisiä, varsinkin iäkkäämpiä, kuolee tautiin runsain joukoin.

Se, että epidemia etenee Suomessa hitaammin, ei takaa vähäisempää kuolleisuutta. Kuolemat tapahtuvat vain pitemmällä aikavälillä. Miksi siis kärvistellä?

Rajoituksia on hyvä höllentää reippaasti. Tämän läpi on vain mentävä, mieluummin yhdessä kuin meihin ja teihin jakautuen. Etukäteen ei voi tietää, keneen tauti iskee vakavammin ja keneen lievemmin.

Muistamme jo pestä kädet, aivastaa nenäliinaan ja pitää turvavälit.

Kirjoittaja on ansaittuja eläkepäiviään viettävä Hämeen Sanomien pitkäaikainen toimittaja.