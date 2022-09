Mitä yllättävää on 96-vuotiaan naisen kuolemassa? pohtii moni antirojalisti. Miksi suremme naista, joka esitti 25-vuotiaasta asti kuningatar roolia? Kyllä , meistä kaikki eivät sure Britannian kuningatarta ja ihmettele uutistulvaa Britanniasta. Se on aivan ookoo. Moinen kummastelu kuitenkin vähän hämmästyttää, koska kyseessä on ehkäpä maailman tunnetuin, pitkän valtakauden elänyt ihminen. Vaikkei kuninkaallisilla ole varsinaista päätös valtaa,...