Antti Rinne ajaa itseään monen tulen väliin

Totta kai sitä täytyy koko kansakunnan puolesta toivoa, että Antti Rinteen (sd.) hallituksella ovat julkisen talouden parametrit kohdillaan.

Väkisin tuntuu siltä, ettei kovin köyhiä tai kipeitä olla. Meininki on kuin niillä terassihaukoilla, jotka imuroivat lomarahojaan nopeasti ja varmasti lonkero tai siideri kerrallaan. Valitettavasti arki tulee vastaan, vaikka eihän se siinä hetkessä huoleta.

Rinteen hallitus lisää tuntuvasti panoksia ministerien taustajoukkoihin. Erityisavustajien ja valtiosihteerien palkoilla ei tietenkään ole kansantaloudellista merkitystä, mutta on se silti vahva symbolinen viesti.

Panos on perusteltu, jos sillä saadaan jämäkkyyttä ja laatua lainvalmisteluun. On hyvä muistaa, että viime hallituskaudella sote-uudistuksen valmisteluun paloi 200 miljoonaa euroa.

Liikenneministeri Anne Berner (kesk.) toimi pitkään ilman erityisavustajaa. Jätän tämän tähän.

Rinteen hallitusohjelmassa on paalutettu, että sote-uudistuksen alle muodostetaan 18 itsehallinnollista maakuntaa.

Lisäksi Helsingille ja Uudellemaalle on luvattu jossakin työryhmässä rakentaa jonkinlaista erityisasemaa. Jossakin vaiheessa voi kyllä tulla seinä vastaan nimeltään perustuslaki.

Soten rahoituksesta kukaan ei ole puhunut mitään. Kuntavero on tasavero, mutta sokka on irti, jos maakunnille rakennetaan progressiivista mallia. Jos mentaliteetti on sama kuin valtiosihteerien kanssa, voimme vain kuvitella millainen hallintohimmeli maakunnille muodostuu ja mitä se maksaa.

Koko julkinen sektori kaipaa tehokkuutta. Tuntuu irvokkaalta, kun valtio ja kunnat nokittelevat toisiaan erilaisista tulonsiirroista. Samasta pussista ne eurot tulevat.

Julkinen talous pääsi neljässä vuodessa lähelle tasapainoa, mutta horjuminen on alkanut. Uudet menot toteutuvat, mutta niin jatkuu myös kestävyysvaje. Työllisyys ei parane ilman kovia keinoja.

Alle viiden prosentin työttömyysasteen toteutuminen vaatii paljon vapaampia työmarkkinoita Saksan, Tanskan tai Ruotsin tapaan. Virkaveli Stefan Löfvenin (sd.) mallit kannattaa kääntää suomeksi ja toimittaa Hakaniemeen.

Keinot ja vastuun ay-mies Rinne siirtää ay-liikkeen vastuulle. Rinne ajaa itseään kovin monen tulen väliin. Super ja Tehy ovat jo aloittaneet.