Assi, maailman inhimillisin sairaala – Näin kuinka sitä synnytetään

Maailman inhimillisin sairaala.

Niin niin, onhan näitä kuultu. Potilas on asiakas, asiakas ensin.

Mutta Kanta-Hämeen keskussairaala Assia suunnitteleva porukka taitaa olla nyt ihan tosissaan tavoitteensa kanssa. Eihän inhimillinen sairaala voi utopiaa olla!

Kaino kyynisyys katosi, kun osallistuin tiistai-iltana lastenpsykiatrian osaston ja toiminnan suunnittelun teemailtaan Assin viileässä projektikuutiossa.

Projektiylilääkäri Paula Turusen vetämä paja takoi taululle neljäkymmentä konkreettista keinoa lapsipotilaan palvelun parantamiseksi.

Ideaseppinä oli lapsipotilaiden omaisia ja psykiatrian työntekijöitä. Samaa osallistamista on Assin suunnittelussa käytetty alusta asti, lukuisilla osastoilla, lukuisissa palavereissa.

Aluksi tutkailtiin 3D-lasien läpi vielä lopullista hahmoaan hakevia potilashuoneita.

Valaistuksesta toivottiin säädettävää, samoin huoneen lämpötilasta. Vähentää stressiä ja lisää potilaan hallinnan tunnetta.

Steriiliä sairaalan tuntua arveltiin saatavan pois myös kodikkailla väreillä ja kuvatapeteilla.

Kokoushuoneessa sitten profiloitiin kuvitteellinen Ville. Yhdeksänvuotias tulee psykiatriselle osastolle käytöshäiriöiden vuoksi.

Pelin henki oli selvä: osallistujat joutuivat nyt Villen nahkoihin. Jos idealapuista jäi puuttumaan Villen näkökulma, pajan vetäjä muistutti asiasta tiukasti.

Mitä kuudeksi viikoksi hoitoon tuleva Ville osastolla ajattelee ja tuntee, mitä kuulee ja näkee?

Ei Villellä ole ”tulohoitoneuvottelua” ja ”omahoitajatuntia”. Henkilökunnalla on.

Ville näkee hirmuisesti vieraita ahdistavia aikuisia. Pelottaakin, etteivät annetut tehtävät suju kuten odotetaan.

Entä jos aikuisia ei tarvitsisi kohdata kliinisessä aikuisten tilassa, vaan lapsen ehdoilla suunnitellussa huoneessa, rentoilutilassa? Voisiko tuon tilan paikkaa vaihdella eri tapaamiskerroilla?

Hyviä käytäntöjä on tietenkin jo nyt – kuten osallistumista ruokalistan tekoon ja puhelinaikaa läksyjen valmistuttua. Yhteisideointi varmistaa, että ne siirtyvät uuden katon alle.

Mutta onhan se myös hiukan surullista. Vasta viime vuosina on alalla kuin alalla hoksattu, että palveluorganisaation tarkoitus ei ole palvella organisaatiota itseään vaan ihmistä – meitä kaikkia.

”Maailman inhimillisin sairaala” on niin upea ja iso lupaus, että lupaaja kyllä edestään löytää pienetkin asiakkaiden kokemat epäinhimillisyydet. On uskottava, että Assi on siihen valmis

