Aulangon ja Hämeenlinnan takia toivon, että asiakkaan muisti olisi kerrankin tavallista lyhyempi

Hotelli Aulangon heinäkuu on yleisöpalautteen perusteella mennyt poikkeuksellisen pahasti pieleen.Hotellin Facebook-sivuille on heinäkuun aikana ilmestynyt useampikin kylmäävä asiakaspalaute. Viestien perusteella suurimpia ongelmia näyttävät olevan pahasti ruuhkautunut respa, epäsiisti yleisilme, siivoamattomat huoneet ja ylipäätään se, että huoneita ei ole saanut ajallaan.Myönteistä palautetta ja ilmeisen ansaitusti sympatiaakin on saanut ainoastaan hotellin vähäväkinen henkilökunta, joka on vaikeuksista huolimatta…