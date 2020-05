Auton nokka väärään suuntaan ja pysäköintimerkintä kauppalapulla tuulilasiin

Kesäkuun alussa voimaan tuleva uusi tieliikennelaki tuo tullessaan muutoksia, joihin jokaisen tielläliikkujan kannattaa tutustua. Vanhat autokouluopit eivät nimittäin enää täysin päde.

Lakiuudistuksen tavoitteeksi on asetettu liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden lisääminen. Mitään muuta muutoksella tuskin voitaisiinkaan tavoitella.

Uudistus tekee lain mukaan mahdolliseksi myös käytäntöjä, joihin on jo ehditty tottua arkielämässä.

Esimerkiksi taajamissa on sallittua pysäköinti kadunreunaan nokka väärään suuntaan osoittaen. Ainakin hiljaisilla asuinkaduilla tämä on ollut tuttu näky jo pitkään.

Pakettiautolla ja kevyt peräkärry perässä ajavilla ei enää ole ajoneuvokohtaisia nopeusrajoituksia.

Todellisuudessa harva peräkärryä vetävä on tähänkään asti tyytynyt ajamaan ainakaan moottoritiellä kahdeksaakymppiä.

Uudistus tähtää siihen, että liikennevirran seassa olisi entistä vähemmän muita hitaampia tientukkoja, joiden ohittaminen voi aiheuttaa vaaratilanteita. Sama tavoite on myös uudella vähimmäisnopeudesta kertovalla liikennemerkillä.

Uusista liikennemerkeistä osa on kokenut vain kosmeettisia muutoksia, joten ne ymmärtää vanhojen oppienkin pohjalta. Joukossa on kuitenkin myös useampi kokonaan uusi merkki. Aikaa päivitettyjen merkkien uusimiseen on kymmenen vuotta.

Ohituskiellosta kertova, tiehen maalattu sulkuviiva sen sijaan muuttuu keltaisesta valkoiseksi kolmessa vuodessa. Tätä muutosta on myös kritisoitu siitä, että valkoinen viiva erottuu huonosti lumisella tiellä.

Väylävirasto perustelee värin vaihtumista valkoisen värin paremmalla heijastuvuudella ja halvemmalla hinnalla sekä yleiseurooppalaisella käytännöllä. Tavalliselle autoilijalle viivan värillä tuskin on merkitystä, mutta kieltämättä lumen seasta erottuisi todennäköisesti paremmin mikä joku muu väri kuin valkoinen.

Mediassa on nostettu esiin myös parkkikiekkoon liittyvä muutos. Pelkkiä otsikkoja lukemalla voisi kuvitella, että pysäköinnin aikarajoitukset jotenkin höllentyisivät. Näin kuitenkaan ei ole.

Parkkikiekko on edelleen käypää tavaraa, mutta yhtä hyvin pysäköinnin alkamisajan voi ilmoittaa vaikka tuulilasin sisäpuolelle jätetyllä kauppalapulla, johon on kirjoitettu selkeästi: Pysäköinti alkanut kello 9.30. Onnea pysäköinninvalvojille harakanvarpaiden tulkintaan.