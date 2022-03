Byrokratia uhkaa lannistaa surevan – Osa sukuselvityksistä on jymähtänyt kuukausien ruuhkiin

Kirkkoherranvirastojen palveluiden keskittäminen aluekeskusrekistereille ei ole mennyt ihan kuin Strömsössä. Erityisesti kuolinpesän asioita hoitavien hermot ovat olleet koetuksella, kun perunkirjoitusta varten tarvittavia sukuselvityksiä on joutunut odottamaan pahimmillaan kuukausikaupalla. Selitykset eivät paljon lämmitä niitä, joille paperityön hitaus on tiennyt lisäkustannuksia sekä perunkirjoituksen määräpäivän paukkumista. Aivan oma lukunsa on kaikki se stressi, jota asioidenhoidon viivästyminen ja takkuilu...

Haluatko lukea koko artikkelin? Tilaamalla pääset lukemaan kaikki Hämeen Sanomien jutut. Digi 3kk vain 4e/kk! Olen jo tilaaja