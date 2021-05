Mennään dinnerille nekstille levelille, kielissä viljellään anglismeja

Lempisanani swahilin kielen lukuisista anglismeista on kipilefti. Se tarkoittaa liikenneympyrää ja antaa samalla englantia osaaville ajo-ohjeen: keep left, pysy vasemmalla. Oikeanpuoleiseen liikenteeseen tottuneelle päinvastoin ajettava liikenneympyrä on pelottava kokemus. Siitä selviää, kun hokee itselleen kipilefti, kipilefti. Kuka lienee tuon swahili-nimen liikenneympyrälle antanut, sillä englanniksi liikenneympyrä on roundabout ja swahiliksi pysy vasemmalla taas on kaa kushoto….